伊朗局勢｜傳特朗普政府游說阿聯酋奪島 美以大軍集結或下周恢復襲擊伊朗

中東局勢再陷戰爭邊緣。綜合多間英美傳媒昨日（16日）報道，美國特朗普政府正積極游說阿聯酋（UAE）在海灣地區扮演更強硬角色，甚至敦促其武力奪取伊朗具戰略地位的關鍵島嶼。與此同時，美以兩國正進行停火以來最密集的軍事準備，最快可能於下周對伊朗發動新一輪大規模襲擊。

傳美敦促阿聯酋奪取拉萬島 取代美軍進駐

英國《電訊報》引述消息指，特朗普政府官員正敦促阿聯酋加強對抗德黑蘭，目標鎖定海灣地區的戰略要地——拉萬島（Lavan Island）。報道指，美方意圖透過此舉，讓阿聯酋軍隊代替美軍進駐該區，以牽制伊朗。

事實上，阿聯酋對伊朗的軍事行動疑已展開。《華爾街日報》早前報道，阿聯酋曾在4月初秘密空襲拉萬島上一座煉油廠。雖然阿聯酋曾試圖拉攏沙特阿拉伯及卡塔爾參與協調軍事行動，但據悉已遭該等鄰國拒絕。

美以擬派突擊隊奪核材料 恐爆發地面戰

《紐約時報》引述中東官員消息，美以雙方的準備工作已進入最後階段。行動方案除了加強轟炸伊朗軍事及基礎設施外，更包括極高風險的地面行動：派特種部隊進入廢墟奪取核材料。

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軍方官員警告，此類複雜行動需數千名支援部隊建立警戒線，極大機會與伊朗地面部隊正面交鋒，造成大量傷亡。此外，美軍亦考慮奪取伊朗的石油樞紐哈格島（Kharg Island）。

特朗普拒絕伊朗停戰協議 5萬大軍隨命而動

儘管特朗普近日曾稱願意接受伊朗暫停核計劃20年，但美方態度依然強硬。據伊朗《德黑蘭時報》報道，美國已正式拒絕伊朗提出的「14點」停火方案，該方案原本建議分兩階段實現停火及開啟核談判，但遭美方全盤否定。

美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）日前強硬表態，指目前已有逾5萬名部隊、兩艘航空母艦及數十艘驅逐艦就位，「命令一旦下達，隨時恢復大規模作戰」。國防部長赫格塞斯亦證實已擬定衝突升級計劃。針對美方威脅，伊朗國會發言人回應指，武裝部隊已作好準備，隨時反擊任何侵略行為。美以與伊朗之間的戰火恐隨時重臨。