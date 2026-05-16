美空軍前反情報專家叛逃伊朗 FBI懸紅156萬緝捕

美國聯邦調查局（FBI）周五（15日）宣布懸紅20萬美元（約156萬港元），緝捕叛逃至伊朗的前美國空軍反情報專家維特（Monica Elfriede Witt）。維特被指不僅涉嫌洩露國家機密，還協助伊朗政府研析並鎖定她昔日在美軍工作的前同袍。

現年47歲的維特曾於1997年至2008年間於美國空軍服役，她因精通波斯語，多次被派往海外執行機密反情報任務。之後，她擔任國防部承包商直至2010年，得以接觸到與外國情報、反情報行動以及至關重要的美國秘密人員身分相關的機密和絕密資訊。

FBI宣布懸紅20萬美元通緝維特。美聯社

遭間諜罪起訴

2013年，她受邀參加2場帶有反西方宣傳色彩的伊朗會議後決定叛逃。維特於2019年正式被大陪審團以間諜罪起訴，指她涉嫌向伊朗傳遞國防訊息，並協助伊斯蘭革命衛隊和恐怖組織。

起訴書指出，維特涉嫌向伊朗提供美方國防機密計畫。她被控協助伊朗蒐集並分析美方人員資訊，鎖定她昔日在美軍工作的前同袍及其家屬。FBI華盛頓辦事處官員韋爾茲比茨基（Daniel Wierzbicki）表示，維特背叛了對憲法的誓言，目前極可能仍持續支援伊朗的相關活動。

或持續支援伊朗抗美

美、伊兩國自2026年2月28日正式開戰。FBI表示，目前正值美伊衝突持續升高之際，相信仍有人掌握維特的下落。目前FBI已將她列為重點追緝目標，懸紅將發放給提供關鍵線索導致她落網的人員。