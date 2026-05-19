馬爾代夫潛水事故釀5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃過死劫

馬爾代夫於本月14日發生歷來最嚴重的潛水意外，一組由意大利遊客及研究人員組成的團隊在挑戰深海洞穴時集體失蹤，最終全組5人證實同罹難。隨著調查展開，媒體披露隊中一名熱那亞大學（University of Genoa）的女學生，因在下水前最後一刻「打退堂鼓」留在遊艇上，幸運成為唯一的生還者。

已穿全套裝備 臨門一腳決定「不上陣」

這宗慘劇發生在馬爾代夫瓦夫環礁（Vaavu Atoll）著名的阿利馬塔島（Alimatha）附近。當時，熱那亞大學海洋生物學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）帶領團隊，準備潛入深達50米（約160英尺）的海底洞穴進行探索。

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據《紐約郵報》報道，該名生還的女學生當時早已穿戴好全副潛水裝備，蓄勢待發。然而，就在眾人準備躍入大海之際，她突然改變主意，決定留在母船「約克公爵號」（Duke of York）上。這一決定最終讓她與死神擦身而過，而包括蒙特法爾科內教授及其20歲女兒在內的5名同伴，卻再也沒有浮出水面。

專家：倘氧中毒死法最慘

馬爾代夫軍方隨後在約60米深的洞穴中發現遺體。針對這起罕見的集體死亡事件，醫學專家紛紛分析背後恐怖真相。維洛納大學醫院肺科主任米凱萊托推斷，若是氧氣瓶設定或深度壓力出現問題，可能導致「高氧症」（Oxygen Toxicity）。他形容這是潛水過程中最悲慘的死法之一，對人體組織具毀滅性。

深海連鎖恐慌亦可能是事故成因之一。 意大利水下醫學會主席波洛尼尼分析，在50米深的黑暗洞穴中，只要有一人出現恐慌（Panic Attack），激烈的掙扎會令海底泥沙泛起，導致能見度瞬間歸零。在極度壓迫的環境下，這往往會引發集體性的致命錯誤。

雖然這名女學生因未下水而逃過一劫，但她被視為重建事故前最後關鍵時刻的「重要證人」。她在協助當局提供初步資料後，已於翌日啟程返回意大利與家人團聚。

馬爾代夫當局表示，由於近日天氣惡劣、海象不穩，搜救及打撈行動一度受阻。目前意大利外交部已介入，與當地警方合作調查這宗奪去5條人命的深海悲劇。