馬爾代夫｜意大利人潛水溺斃洞穴深處發現4遺體 料周二、周三陸續救出

馬爾代夫上周發生潛水慘案，5名意大利人進行洞穴探險期間溺斃。當地官員證實，已在水底約60米深處發現餘下4冄遺體，預計將在周二及周三陸續救出。



官員表示，4具遺體是在瓦武環礁（Vaavu Atoll）一個60米深的洞穴中，由一支由訓練有素的芬蘭和馬爾代夫潛水員組成的聯合搜救隊找到。

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第一具遺體在事故發生後不久已被找到。一名馬爾代夫救援潛水員周六搜尋遇難者遺體時不幸殉職。

涉事洞穴分3段，洞口位於水下47米處。據信第一具遺體是在洞穴入口附近被發現。意大利外交部表示，餘下4人在距離洞口最遠的第3段找到，因此需要進行更多潛水才能打撈上來。

以科研名義獲准深潛未提洞穴

當地一般水肺潛水限潛30米，但這個大學團隊獲得有效期至周日的科研許可，可以潛至50米處。馬爾代夫總統發言人謝里夫表示，這個團隊獲准進行珊瑚研究任務，包括深潛，但他補充說，相關申請中並未提及洞穴。

5名死者分別是熱那亞大學生態學教授蒙特法爾科內和她的女兒、該校2名研究人員，以及船舶營運經理兼潛水教練。不過，潛水許可只提到教授和兩名研究員，教授的女兒及潛水教練不在申報名單內。

他們上周四上午開始潛水，但未如期浮出水面，當時天氣惡劣，當局對客船和漁民發布了黃色警報。