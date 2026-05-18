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弓頭鯨長命200歲幾乎不患癌 科學家找到DNA修復關鍵

即時國際
更新時間：15:24 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:24 2026-05-18 HKT

弓頭鯨也是已知最長壽的哺乳動物，壽命可超過200年，但牠們幾乎不會患上癌症。美國研究團隊近日發現箇中秘密：牠們體內一種名為「CIRBP」的蛋白質含量異常高，可能與強大的DNA修復能力有關，令細胞較不容易累積致癌損傷。

這項研究由美國羅徹斯特大學（University of Rochester）研究團隊進行，結果刊登於《自然》國際期刊（Nature）。

科學家罕見捕捉到抹香鯨的分娩過程，雌鯨群「助產士團」包圍護航。 美聯社
科學家罕見捕捉到抹香鯨的分娩過程，雌鯨群「助產士團」包圍護航。 美聯社

研究人員指出，理論上，體型越大、壽命越長的動物，細胞累積基因錯誤的機會越大，應更容易患上癌症，但鯨魚與大象等體型巨大的動物，癌症比例不見得特別高，這種現象稱為「佩托悖論」（Peto’s paradox）。

研究團隊原本認為，可能體型大就需要更多基因突變才會變成癌症，但實驗結果相反。研究共同作者、羅徹斯特大學生物學教授戈爾布諾娃（Vera Gorbunova）表示，弓頭鯨細胞其實更不容易累積致癌損傷。

分析發現，鯨魚細胞中的CIRBP蛋白，含量較其他哺乳類高出約100倍，這種蛋白與DNA修復有關，特別是修補最危險的「DNA雙股斷裂」。

研究人員將鯨魚的CIRBP蛋白導入人類細胞與果蠅細胞中，也能提升DNA修復能力，果蠅壽命延長。由於弓頭鯨長期生活在寒冷海域，體溫也低於人類，研究團隊認為，低溫環境也可能是這類鯨魚維持高CIRBP活性的原因之一。

不過，目前尚無證據顯示人類可透過冷水刺激或其他方式達到相同效果，相關機制仍需更多研究驗證。

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