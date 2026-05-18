5中國公民泰國被綁架獲救 4黑警涉案被捕︱有片

泰國有5名中國公民日前被綁架，每人遭勒索1萬美元。當地警方找到肉參後，持槍破門救人，警方至今拘捕5名疑犯，其中4人為泰國警員。案件仍有1名疑犯在逃。

每人被勒索1萬美元

綜合泰媒報道，案件發生於16日凌晨2時，5名中國公民在泰國沙繳府被人以違反移民法為由，持槍帶走。疑犯之後模仿正規的執法程序，將5名受害人上手扣威嚇，但未帶他們回警局，改為押往沙繳府王邁鄉的一處無門牌民宅內進行秘密關押。

期間，5名受害人被勒索各1萬美元，其中2名受害人已付出各2000美元。



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至16日早上11時許，有受害人趁疑犯不察，用手機報警。

沙繳府移民局、警方等即組成聯合專案組，經調查於同日晚7時半，突襲涉案民房，成功救出5名中國公民，並拘捕5名疑犯。

尚有1黑警在逃

警方指，已確認當中4名疑犯為現役警員，並在現場起出多把手槍及彈藥。案中當有1名警員疑犯因外出購買食物，避過拘捕，警方正全加追緝中。

目前，案件仍在進一步調查中，以核實是否還有更多公職人員牽涉其中。