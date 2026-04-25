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泰國潑水節｜台男控遭泰女友下藥綁架 險被活摘器官

即時國際
更新時間：11:30 2026-04-25 HKT
發佈時間：11:30 2026-04-25 HKT

泰國旅遊熱點近期頻傳安全問題，一名台灣男子日前赴泰國參加潑水節後，聲稱經歷了一場險被活摘器官的恐怖陷阱。事件最初被泰國媒體報道為旅客醉酒失蹤，惟該名林姓男子逃回台灣後，卻揭露一個截然不同的驚人版本，指控自己遭人下藥迷暈，並被綑綁於醫院內，險些成為非法器官買賣的犧牲品，事件的兩個版本大相徑庭，羅生門事件引發外界高度關注。

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據台灣《民視新聞》報道，該名林姓男子本月中前往泰國芭達雅參加潑水節，其後一度失聯三日。當地媒體當時報道，指他因酒後與女友爭吵而自行離開，最終由警方在一間醫院內尋回。然而，林姓男子歷劫歸來後，向媒體還原了他口中的「驚險過程」。

他控訴，當日與朋友小酌後便失去意識，醒來時已發現自己身處醫院，手腳被緊緊綑綁。他稱，在此期間，泰國警方扣留其護照與手機，並對外宣稱他「失蹤」。他懷疑自己已成為非法器官交易的目標，因為他曾聽見隔壁病房有人提及需要更換心臟，並指著他；其後，醫院更只為他進行心臟部位的X光檢查，令他更加確信自己身陷險境。

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林姓男子展示其雙腿滿佈傷痕的照片，並出示返台後的醫院診斷證明，證實患上「橫紋肌溶解症」，此症狀與身體長時間受到壓迫或綑綁有關，為其說法提供了佐證。他堅稱，自己是被人設局陷害，甚至懷疑泰國警方與涉事醫院均有參與其中。

對於這宗駭人聽聞的指控，台灣著名法醫高大成分析認為，事件「很有可能」屬實。他指出，一個心臟的黑市價格可達三、四百萬新台幣（近100萬港元），不法集團可能利用泰國作為中轉站，將受害者迷暈後，再轉送至柬埔寨等鄰近國家進行器官摘取手術。

由於雙方說法存在巨大差異，事件真相目前仍撲朔迷離。有旅遊專家提醒，旅客在外地應時刻保持警惕，切勿飲用陌生人提供的飲品，並確保自己的隨身飲品不離開視線範圍。若不幸遇上突發情況，應立即向當地警方及就近的領事館或辦事處求助。

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