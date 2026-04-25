緬甸電騙園區｜中使館籲勿信高薪同遊訊息 免赴泰遭轉賣

近日有廣東大一女學生受邀參加泰國潑水節後，被轉賣緬甸電騙園區，引起關注。中國駐泰國大使館昨發布警示，呼籲切勿輕信社交媒體、短視頻平台、即時通訊工具中的「高薪招聘」、「結伴旅行」等訊息。

廣東一女大學生「受邀」去泰國參加潑水節，被轉賣至緬甸電詐園區。

大使館發文稱，近期多名中國公民被不法分子以「高薪招聘」、旅遊觀光等名義誘騙，經泰國前往泰緬邊境後從事電騙等違法犯罪活動，個別人員遭到人身控制、暴力侵害和非法拘禁，嚴重危及生命安全和合法權益。

內地傳媒早前報道，廣東一女大學生經「朋友」邀請，本月10日從廣州飛往泰國，打算參加潑水節。當日飛機落地後，該朋友並未現身，她卻被帶至泰緬邊境電騙園區。家人已支付20萬元人民幣贖金，但放人計劃一再拖延，警方已立案調查。