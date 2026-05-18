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大阪心齋橋驚傳大火 延燒4棟建築物 台遊客行程受阻

即時國際
更新時間：12:03 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:03 2026-05-18 HKT

日本大阪市道頓堀附近心齋橋周一早上發生火警，火勢從一棟3層樓建築物持續延燒，蔓延至周邊4棟建築物，共有350平方米的面積被燒毀，目前火勢已經大致撲滅，未有傷亡報亡，詳細起火原因仍有待調查。現場位於南海難波站以北約500米，周圍有各種餐飲店與酒店，是大阪最繁華的鬧區。附近一名台灣旅客憶述，外面煙霧瀰漫，嚇得急忙避難。

綜合日媒報道，火警在7時10分左右在大阪市中央區西心齋橋2丁目的一家餐廳發生，有行人通報稱起火。大阪市消防局表示，火勢從1棟3層樓建築的1樓部分竄出，火勢蔓延至相鄰建築物。

大阪市西心齋橋火警，火勢延燒至附近數棟建物。X@chuzaiina
大阪市西心齋橋火警，火勢延燒至附近數棟建物。X@chuzaiina
現場濃煙滾滾。X@chuzaiina
現場濃煙滾滾。X@chuzaiina
現場火勢猛烈。X@Gt8VUlzRG7buafO
現場火勢猛烈。X@Gt8VUlzRG7buafO
火勢延燒至附近數棟建物。X@Gt8VUlzRG7buafO
火勢延燒至附近數棟建物。X@Gt8VUlzRG7buafO

餐廳首先起火 事發時尚未營業

大阪市消防局針對今次火警出動約45輛消防車前往現場，火勢在報案後約2小時30分鐘後大致撲滅。當局正在調查起火原因，現場並沒有出現人員受傷或死亡的狀況。

大阪府警南署表示，已與疑為起火點的餐飲店店長取得聯繫，事發當時該店尚未營業。

火災現場位於餐廳、商店與旅館林立的鬧區，一名住在附近酒店、來自台灣的42歲男遊客受訪時表示：「外面全是煙，嚇得我趕緊避難，但接下來我必須前往機場搭機返台，但現場拉起了封鎖線，我回不了酒店。」

目擊者：聽見「砰」一聲巨響

住在火災現場附近的久左衛門振興町會副會長木村洋輔表示，他在上午7時多被消防車的警報聲驚醒。當時，疑為起火點的餐飲店前街道上瀰漫褐色濃煙，沒過多久，煙霧大到連前方都看不清。在他疏散附近居民時，聽到了「砰」的一聲巨響。他說，從來沒有經歷過這麼大的火災。幸好大家都平安無事。

道頓堀一棟建築物去年8月曾發生火警，並波及同一排的拉麵店一蘭道頓堀店本館，造成2名消防員殉職，另有4人受傷。

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