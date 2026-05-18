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習特會︱白宮指北京承諾連續3年 年購170億美元農產品

即時國際
更新時間：08:32 2026-05-18 HKT
發佈時間：08:32 2026-05-18 HKT

美國白宮公布，指中國承諾2026年至2028年間，每年向美國購買不少於170億美元農產品，當中不包括中國去年10月承諾採購的美國大豆。

將解除美牛肉加工廠禁令

白宮又說，中國將與美國監管機構合作，解除對美國牛肉加工廠的禁令，並恢復從沒有禽流感的美國州分進口禽肉。白宮的聲明也證實中國商務部較早時公布，美中兩國將成立貿易委員會和投資委員會。

白宮在特朗普上周訪華後，宣布中國承諾每年向美購買170億美元農產品，連續3年。路透社
白宮在特朗普上周訪華後，宣布中國承諾每年向美購買170億美元農產品，連續3年。路透社


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此外，美方亦表示，中國將回應美國對稀土及其他關鍵礦物供應短缺與出口限制的關切。

美國總統特朗普上周三訪華3日，與國家主席習近平舉行高峰會議。

峰會之後，中國透過更新 400 多家已逾期的牛肉生產設施登記名單，重新開放美國牛肉進入其市場。同時，中國也將與美國監管機構合作，重啟美國禽肉的進口。

相關新聞：習特會︱特朗普感謝習近平邀請作客 「期待華盛頓接待」

中國商務部日前表示，中美經貿團隊經過密集磋商，達成初步成果，就有關關稅安排形成積極共識。雙方原則同意對同等規模的各自關注產品降稅。雙方亦將解決或實質推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題。

 

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