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習特會︱特朗普感謝習近平邀請作客 「期待華盛頓接待」

大國外交
更新時間：15:11 2026-05-15 HKT
發佈時間：15:11 2026-05-15 HKT

5月15日上午，國家主席習近平在中南海同美國總統特朗普舉行小範圍會晤。

央視新聞報道，習近平指出，特朗普總統此訪是一次歷史性、標誌性的訪問，我們共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。

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訪問有利於促進相互理解、加深彼此信任、增進兩國人民福祉。這也再次表明，中美在相互尊重基礎上實現和平共處、合作共贏，走出一條正確相處之道，是兩國人民所願和世界各國人民所盼。

特朗普希望讓美國再次偉大，我致力於帶領中國人民實現中華民族偉大復興。中美雙方可以通過加強合作，促進各自的發展振興。雙方要落實好我們達成的重要共識，珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾，推動兩國關係穩定發展。

特朗普表示，非常感謝習近平主席邀請我到中南海做客。此次訪華是一次非常成功的訪問，舉世矚目，令人難忘。雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題，對兩國和世界都十分有益。習近平主席是我的老朋友，我十分尊重習近平主席，我們建立了良好的關係。美中關係很重要，一定會越來越好。我願同習近平主席繼續保持誠懇深入溝通，熱情期待在華盛頓接待習近平主席。
 

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