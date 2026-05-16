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工黨議員辭職 為曼城市長競選黨魁鋪路

即時國際
更新時間：09:16 2026-05-16 HKT
發佈時間：09:16 2026-05-16 HKT

英國國會下議院一名工黨籍議員周四宣布辭職，以便曼徹斯特市長伯納姆（Andy Burnham）重回下議院擔任議員，繼而有資格挑戰首相施紀賢的黨魁地位。

伯納姆：國家需要更大變革

工黨議員西蒙斯代表大曼徹斯特地區的馬克菲爾德選區。他在社交媒體上說，國會和政府常常成為推動事務的阻礙，本屆政府沒有推進自己選區需要的改革。他決定為伯納姆「讓路」，並稱後者「正直、誠實、值得信賴」。西蒙斯宣布辭職不久，56歲的伯納姆在社交媒體上確認，將向工黨全國執行委員會申請參加馬克菲爾德選區的下院議員補選，並表示自己在曼徹斯特能做的事有限，國家層面需要更大變革，因此尋求重返國會。

伯納姆2001年至2017年擔任下議院議員，隨後出任曼徹斯特市長。儘管遠離倫敦權力中心，他對黨內中間偏左的陣營，仍具有強大影響力。他此前曾尋求通過補選重返國會，但申請未獲工黨全國執行委員會批准。如成功回到國會下院擔任議員，伯納姆將獲得競選工黨黨魁的初步資格。

工黨上周在地方選舉中慘敗，施紀賢連日來陷入執政危機。據媒體統計，目前已有接近100名工黨籍下院議員呼籲施紀賢辭職，但也有多名內閣大臣出面對他表示支持。

周四早些時候，43歲的衞生大臣施卓添宣布辭職。此前，多家媒體援引施卓添身邊人士消息報道，他準備辭職競選黨魁，已着手爭取議員支持。其他可能角逐黨魁的人選包括前副首相韋雅蘭（46歲）、能源大臣文立彬（56歲）、內政大臣馬曼婷（45歲）等。

施紀賢周四致信施卓添，對其辭職表示遺憾。施紀賢稱地方選舉結果非常嚴峻，競爭對手比以往任何時候都更具威脅，工黨需投身「關乎國家靈魂的鬥爭」，以兌現承諾。

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