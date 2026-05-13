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隨機槍擊︱波士頓積犯持步槍亂射60響 2司機中彈命危疑兇被捕︱有片

即時國際
更新時間：10:48 2026-05-13 HKT
發佈時間：10:48 2026-05-13 HKT

美國波士頓發生隨機槍擊案，有剛出獄的積犯持自動步槍向車流掃射，導致2名司機中彈重創命危。警員與美軍海軍陸戰隊成員開火，合力將疑犯制服。

海軍陸戰隊成員路過開火制止

網上瘋傳槍手犯案過程影片，當地時間11日下午約1時，獨行槍手持自動步槍，在劍橋市紀念大道（Memorial Drive）上，不斷向馬路的汽車開火，最少50至60槍，導致兩名司機中彈命危，目前正在搶救中。

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槍手事後被證實是46歲，來自波士頓的泰勒·布朗（Tyler Brown）。布朗開始隨機掃射民眾後，有警員接報趕至，加上現場一名合法持槍，據報是海軍陸戰隊成員的英勇民眾，合力向布朗開火，擊中對方將其拘捕，成功制止了此宗無差別槍擊案。

疑犯剛出獄仍受假釋監管

警方指，疑犯有20年的犯罪史，020年他再次犯案，並在緩刑期間多次朝警察開槍。當時檢察官就尋求法庭能夠判處他較長刑期，但一名左派法官只輕判他極短的5年刑期，目前正處於假釋監管。

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據當地檢察官指，疑犯目前在醫院的ICU病房接受重症監護。檢方目前指控他犯下兩項持槍攻擊意圖謀殺罪、武器犯罪等多項罪名。

檢察官指，槍擊發生前，警方已接報疑犯持自動步槍，情緒不穩出現在劍橋市一帶街道，警方已全力追蹤，但執法人員抵達達紀念大道現場時，疑犯已開始無差別槍擊。

 

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