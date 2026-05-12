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法國尼斯爆槍擊案釀2死4傷 槍手車內向途人開火後逃去

即時國際
更新時間：02:30 2026-05-12 HKT
發佈時間：02:30 2026-05-12 HKT

法國南部旅遊城市尼斯（Nice）周一（11日）發生槍擊案，一名槍手據報在市內駕車期間向途人開火，造成至少2人死亡、4人受傷。當局事後封鎖現場調查，附近學校一度實施封鎖措施。

附近學校一度進入封鎖

事發於尼斯Moulins區Place des Amaryllis一帶。法國電視台BFM報道，涉事車輛當時載有兩人，在區內行駛期間，其中一人多次向外開槍，其後逃離現場。

警方及緊急部門接報後趕到現場戒備，由於現場傳出多輪槍聲，附近學校一度進入封鎖狀態。檢察部門其後表示，學校目前已重新開放。當局正調查案件是否與有組織犯罪及販毒活動有關。

尼斯市長西奧蒂形容事件「令人恐懼」，並指槍擊造成「多人死傷」。法新社
尼斯市長西奧蒂形容事件「令人恐懼」，並指槍擊造成「多人死傷」。法新社

尼斯市長西奧蒂（Éric Ciotti）形容事件「令人恐懼」，並指槍擊造成「多人死傷」。他在社交平台X發文表示：「Moulins區Place des Amaryllis再次發生可怕槍擊事件。」他又稱：「打擊毒品販運不能以失敗告終。」

當局呼籲市民避免前往相關區域，以便警方繼續調查及蒐證。事件亦導致通往Saint Isidore方向的A8高速公路出現交通擠塞。

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