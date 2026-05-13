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施紀賢被逼宮獲逾百工黨議員支持 副首相：沒有人獲足夠提名挑戰

即時國際
更新時間：03:12 2026-05-13 HKT
發佈時間：03:12 2026-05-13 HKT

英國首相施紀賢（Keir Starmer）近日面對黨內逼宮壓力，數十名黨籍議員及部分內閣議員公開要求下台。周二，施紀賢獲超過110名工黨議員公開表態支持他留任，強調現時應集中「共同合作，推動國家所需改變」，而非發動黨魁之爭。

聯署：不是領導權競爭之時

英國天空新聞（Sky News）報道，共有111名工黨後座議員聯署聲明，表明支持施紀賢繼續領導工黨。聲明指出：「現在不是進行領導權競爭的時候。」聯署議員包括施紀賢選區鄰近議員西迪克（Tulip Siddiq）、Bolsover議員Natalie Fleet，以及Camborne and Redruth議員Perran Moon等。

英國副首相林德偉（David Lammy）周二（12日）亦公開支持施紀賢，稱暫時未見任何潛在挑戰者擁有足夠支持發動正式挑戰。他在唐寧街首相府外向記者表示：「事情已經過去24小時，但仍然沒有人站出來，按照黨內程序正式參選。」他又稱：「沒有人看來擁有足夠提名挑戰施紀賢。如果有人認為他應該下台，就應該說明誰會是更好人選。」

英國副首相林德偉稱暫時未見任何潛在挑戰者擁有足夠支持發動正式挑戰。路透社
英國副首相林德偉稱暫時未見任何潛在挑戰者擁有足夠支持發動正式挑戰。路透社

衛生大臣斯特里廷明晤施紀賢

另一方面，英國衛生大臣韋斯・斯特里廷（Wes Streeting）將於周三在唐寧街與施紀賢會面。斯特里廷被視為工黨潛在接班人之一，不過其盟友早前否認他有意發動逼宮。

英國衛生大臣斯特里廷將於周三在唐寧街與施紀賢會面。路透社
英國衛生大臣斯特里廷將於周三在唐寧街與施紀賢會面。路透社

報道引述消息人士稱，斯特里廷希望與施紀賢討論目前困擾工黨的內部動盪，但未知會否要求對方提出下台時間表。消息亦指，斯特里廷不希望在國王演說（King’s Speech）前進一步加劇黨內動盪，因此暫不打算公開談論會面內容。據報，英國國王演說將按原定計劃於周三舉行。

相關新聞：逾70工黨議員要求施紀賢下台 外相及內政大臣促制定請辭時間表

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