施紀賢被逼宮獲逾百工黨議員支持 副首相：沒有人獲足夠提名挑戰
更新時間：03:12 2026-05-13 HKT
發佈時間：03:12 2026-05-13 HKT
發佈時間：03:12 2026-05-13 HKT
英國首相施紀賢（Keir Starmer）近日面對黨內逼宮壓力，數十名黨籍議員及部分內閣議員公開要求下台。周二，施紀賢獲超過110名工黨議員公開表態支持他留任，強調現時應集中「共同合作，推動國家所需改變」，而非發動黨魁之爭。
聯署：不是領導權競爭之時
英國天空新聞（Sky News）報道，共有111名工黨後座議員聯署聲明，表明支持施紀賢繼續領導工黨。聲明指出：「現在不是進行領導權競爭的時候。」聯署議員包括施紀賢選區鄰近議員西迪克（Tulip Siddiq）、Bolsover議員Natalie Fleet，以及Camborne and Redruth議員Perran Moon等。
英國副首相林德偉（David Lammy）周二（12日）亦公開支持施紀賢，稱暫時未見任何潛在挑戰者擁有足夠支持發動正式挑戰。他在唐寧街首相府外向記者表示：「事情已經過去24小時，但仍然沒有人站出來，按照黨內程序正式參選。」他又稱：「沒有人看來擁有足夠提名挑戰施紀賢。如果有人認為他應該下台，就應該說明誰會是更好人選。」
衛生大臣斯特里廷明晤施紀賢
另一方面，英國衛生大臣韋斯・斯特里廷（Wes Streeting）將於周三在唐寧街與施紀賢會面。斯特里廷被視為工黨潛在接班人之一，不過其盟友早前否認他有意發動逼宮。
報道引述消息人士稱，斯特里廷希望與施紀賢討論目前困擾工黨的內部動盪，但未知會否要求對方提出下台時間表。消息亦指，斯特里廷不希望在國王演說（King’s Speech）前進一步加劇黨內動盪，因此暫不打算公開談論會面內容。據報，英國國王演說將按原定計劃於周三舉行。
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