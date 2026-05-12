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烏克蘭總統辦公室前主任 涉洗千萬美元黑錢遭調查

即時國際
更新時間：12:54 2026-05-12 HKT
發佈時間：12:54 2026-05-12 HKT

烏克蘭特別反腐敗檢察院當地時間11日宣布，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的前辦公室主任葉爾馬克（Andrii Yermak）涉嫌腐敗和洗錢，金額涉近一千萬美元，目前正對其展開調查。

葉爾馬克：我只有一套公寓 一輛車

烏克蘭特別反腐敗檢察院11日發表聲明稱，葉爾馬克涉嫌利用建造基輔附近的高檔建築項目，洗錢約4.6億格里夫納（折合約8191萬港元）。不過，葉爾馬克11日在基輔接受記者採訪時表示，等調查結束後，他才會發表評論。他強調自己沒有豪宅，只有一間公寓和記者現場看到的那輛車。

相關新聞：烏克蘭反貪反到總統幕僚長 葉爾馬克住家及辦公室被搜後辭職

葉爾馬克現年54歲，曾長期擔任烏克蘭總統辦公室主任及烏方談判代表團團長，是澤連斯基的親密盟友與重要外交助手。去年11月，一宗涉及金額近1億美元的烏克蘭能源腐敗案曝光後，國家反腐敗局與特別反腐敗檢察院對葉爾馬克的住所進行了搜查，隨後他被迫辭職。

2024年，烏克蘭國家安全局以涉嫌購買武器時貪污，拘留相關國防部官員。
2024年，烏克蘭國家安全局以涉嫌購買武器時貪污，拘留相關國防部官員。
2024年，烏克蘭國家安全局拘捕了其他涉貪官員。
2024年，烏克蘭國家安全局拘捕了其他涉貪官員。

相關新聞：烏克蘭反貪 總統親信家中發現黃金馬桶

另外，烏克蘭特別反腐敗檢察院這一調查還牽涉澤連斯基的其他親信——企業家蒂明迪奇（Timur Mindich）和烏克蘭前副總理切爾尼紹夫（Chernyshov）。
 

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