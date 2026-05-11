伊朗局勢 | 諾貝爾獎和平得主獲保釋 健康惡化移送德黑蘭醫院治療

2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗維權人士納爾吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）獲准保外就醫，其基金會周日（10）證實，她在獄中健康惡化，暈倒超過一周後，現已移送到德黑蘭一家醫院治療。

由於擔心穆罕默迪病情危急，經家屬和支持者連日要求，她終獲送院。她的基金會指出，她獲准保外就醫，期限多久暫不得而知。

在囚期間曽2度失意識

穆罕默迪自從去年12月以來一直囚在桑揚（Zanjan）監獄，曾2度失去意識，5月1日被送到當地的醫院。

基金會聲明指出，穆罕默迪需要長期專業照護，這次保外就醫仍不足以保障她的健康。

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穆罕默迪在獄中健康惡化。法新社

穆罕默迪於2023年獲頒諾貝爾和平獎。法新社

穆罕默迪的代表律師阿爾達卡尼（左）在記者會上發言。美聯社

聲明強調：「我們必須確保她不會再被送回監獄執行剩餘18年刑期，現在正是要求她無條件獲釋並且撤銷所有指控的時候。」

長年致力推動婦女權益

現年53歲、長年致力推動婦女權益的穆罕默迪過去曾多次被捕入獄，2023年獲頒諾貝爾和平獎時仍身陷囹圄。她這次是在東北部城市馬什哈德被捕後繫獄。

穆罕默迪家人表示，她在獄中健康狀況每況愈下，體重減輕了44磅，部分原因是逮捕過程中曾遭嚴重毆打。入獄前就已罹患肺栓塞的她需要依靠抗凝血劑並且持續監控，今年3月曾心臟病發。

監獄附近曾3度遭空襲

她居於挪威奧斯陸的兄弟哈米德雷札表示，自從她被送進桑揚醫院心臟深切治療部病房以來，血壓在極低和極高之間大幅波動，目前需靠吸氧幫助呼吸而且無法說話。

她的狀況亦受到伊朗與美國、以色列戰爭的影響，至少有3次空襲在她監獄附近發生。

