加版「南航空姐」︱華埠「Walker哥」未獲免費膠袋 侮辱侍應「你是賤命」︱有片

近日一條加拿大華裔食客辱罵侍應生的片段在網上廣傳，並引起熱烈討論。片中一名男子疑因要求提供免費膠袋被拒，侮辱侍應生要在餐館工作拿最低工資、窮是一輩子，網民大多不認同他的言行。

嘲侍應拿最低工資

事件發生於滿地可華埠一間中菜館，與女侍應發生口角。他出言不遜，多次以普通話指該名侍應「賤命」、「窮X」、「拿最低工資」。

他說：「你是賤命，為什麼是賤命？你是最低工資。你窮！」

他還用英語說：「Minimum wage walker（worker），Right？（拿最低工資的工人，對嗎？）」

女侍應反指對方「缺教育」，他即回嗆：「我缺教育，但和窮是兩回事，窮是一輩子的。」

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這名態度囂張，不可一世的華人男子，將「worker」錯讀為「walker」，被網民嘲笑是「walker哥」。

事件引起華裔網民熱議，大多數人都不值該男子的無禮所為，有人更把他與上月一名乘搭亞航（AirAsia）重慶往吉隆坡航班的女乘客相提並論，該乘客於起飛前大鬧機艙，並自稱「南航空姐」和聲言「I am China」（我是中國）。

有網民認為，做工拿最低工資並不丟臉，如拿不到膠袋打包剩菜就出口傷人，實在不要得。有人則質疑「walker哥」言論中的邏輯謬誤，不明為何沒教育不是一輩子，窮才是一輩子。

自2022年起，滿地可市政府已立例停用一次性膠袋，包括食肆在內，商戶只可提供可重用的環保袋，並且需要收費。全國不少城市都有類似法例。

在網民表示，加拿大生活，記得出門帶上一個環保袋，還要「帶上應有的禮貌」！