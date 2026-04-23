「南航空姐」大鬧亞航致班機延誤 南航澄清：並非員工｜有片

網傳在今（22日）凌晨，一架從重慶準備飛往馬來西亞吉隆坡的亞洲航空班機，一名女乘客在機上大鬧，質疑：「為何國際航線，沒有空服員會說中文？」由於她不肯配合機上人員指示，導致起飛延誤，最後機長請來航警處理，將鬧事女子帶落機。南方航空23日表示，經核實，涉事人員並非南航員工，與南航並無任何關聯。

不滿空服員只說英文

網傳影片顯示，一名女子在飛機座位上表現激動，引發地勤人員及警察上機介入，女子被要求離開航班。

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據台灣《鏡新聞》報道，涉事女子登機後，一度大聲講電話，遭到坐在旁邊的一名乘客制止。這名女子不滿對方跟她講英文，隨後乘客請來空中服務員處理，大馬籍空姐也用英文勸阻，惹得涉事女子更為不滿，隨後開始大吵大鬧。

接著有一名會說中文的機組人員出現，安撫這位女子的情緒。但這名女子強調，自己也服務於南方航空，她能體諒空服員的辛勞，不過接著她強調：「你做國際航班的，連中文都不會講，算甚麼服務！」

南方航空澄清

由於片中女乘客曾自稱「南方航空空姐」。對此，中國南方航空向「中國新聞網」記者表示：「經核實，涉事人員不是我司員工，與我司無任何關聯。」