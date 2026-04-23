Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「南航空姐」大鬧亞航致班機延誤 南航澄清：並非員工｜有片

即時中國
更新時間：14:57 2026-04-23 HKT
發佈時間：14:57 2026-04-23 HKT

網傳在今（22日）凌晨，一架從重慶準備飛往馬來西亞吉隆坡的亞洲航空班機，一名女乘客在機上大鬧，質疑：「為何國際航線，沒有空服員會說中文？」由於她不肯配合機上人員指示，導致起飛延誤，最後機長請來航警處理，將鬧事女子帶落機。南方航空23日表示，經核實，涉事人員並非南航員工，與南航並無任何關聯。

不滿空服員只說英文

網傳影片顯示，一名女子在飛機座位上表現激動，引發地勤人員及警察上機介入，女子被要求離開航班。

相關新聞：AirAsia香港地勤涉歧視︱內地女客稱遭粗魯對待 「他指自己不是中國人」︱有片

據台灣《鏡新聞》報道，涉事女子登機後，一度大聲講電話，遭到坐在旁邊的一名乘客制止。這名女子不滿對方跟她講英文，隨後乘客請來空中服務員處理，大馬籍空姐也用英文勸阻，惹得涉事女子更為不滿，隨後開始大吵大鬧。

接著有一名會說中文的機組人員出現，安撫這位女子的情緒。但這名女子強調，自己也服務於南方航空，她能體諒空服員的辛勞，不過接著她強調：「你做國際航班的，連中文都不會講，算甚麼服務！」

南方航空澄清

由於片中女乘客曾自稱「南方航空空姐」。對此，中國南方航空向「中國新聞網」記者表示：「經核實，涉事人員不是我司員工，與我司無任何關聯。」

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
影視圈
4小時前
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
6小時前
元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮
元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
23小時前
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
影視圈
6小時前
施明喪禮丨李家鼎悲痛欲絕需人攙扶 李泳漢捧母親遺照李泳豪伴隨在側神情肅穆
施明喪禮丨李家鼎悲痛欲絕需人攙扶 李泳漢捧母親遺照李泳豪伴隨在側神情肅穆
影視圈
5小時前
上海地鐵｜穿漢服搭車被拒 女子吐槽：「我們是中國人又不是日本人」引熱議｜有片
00:31
上海地鐵｜穿漢服搭車被拒 女子吐槽：「我們是中國人又不是日本人」引熱議｜有片
即時中國
9小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
22小時前
古天樂宣萱瘋狂CP粉激嬲郭羨妮 正面反擊：此post絕不刪 滕麗名鄭秀文佘詩曼「受害」？
古天樂宣萱瘋狂CP粉激嬲郭羨妮 正面反擊：此post絕不刪 滕麗名鄭秀文佘詩曼「受害」？
影視圈
7小時前
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
時事熱話
2小時前