伊朗局勢︱美伊霍爾木茲海峽再交戰 特朗普：停火仍有效

能源要道霍爾木茲海峽硝煙再起，當地時間周四晚至周五凌晨，美國和伊朗在海峽周邊區域相互襲擊，雙方對交火起因各執一詞。美方指美軍3艘導彈驅逐艦穿越霍峽時，遭到伊方襲擊，美軍隨即打擊對美軍發動攻擊的軍事設施。美總統特朗普則淡化事件，稱美軍的攻擊只是小小警告，停火仍然有效，但威脅伊朗，如不「迅速簽署協議」，美方將「更猛烈、更暴力」地對其打擊。華府預計伊朗日內對美方提出的終戰方案作出回應。

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伊朗軍方周五說，美軍襲擊了伊朗油輪和另一艘進入霍爾木茲海峽的船隻，並與「一些國家合作」，對伊朗平民區發動空襲。聲明說，伊朗動用反艦彈道導彈、反艦巡航導彈和攜帶高爆彈頭的攻擊無人機，打擊美軍驅逐艦，「3艘入侵的敵方軍艦迅速逃離霍爾木茲海峽」。

美方稱遭「無端襲擊」

美軍中央司令部則給出相反說法，稱美軍「特拉克斯頓號」、「佩拉爾塔號」、「梅森號」3艘驅逐艦穿越霍峽，前往阿曼灣時，遭伊朗「無端襲擊」，伊方發射了多枚導彈，並出動無人機及小型船隻。

美軍指「美國軍艦未被擊中」，並「消滅了來襲威脅，打擊了對美軍發動襲擊的伊朗軍事設施，包括導彈和無人機發射陣地、指揮控制中心，以及情報、監視和偵察節點」，但強調無意尋求局勢升級。美媒報道，美軍當天空襲了伊朗格什姆港和阿巴斯港，還襲擊了伊朗南部霍爾木茲甘省米納卜市的一處海軍檢查站。

敦促盡快簽署協議

特朗普隨後接受美國媒體採訪時說，「停火還在繼續，仍然有效」，「這只是一個小小警告」。他也堅稱談判「進展很順利」。他在社交媒體發文，威脅伊朗，如不「迅速簽署協議」，美方「將以更猛烈、更暴力」的手段對其打擊。伊朗媒體報道，當前霍峽沿線伊朗島嶼及沿海地區局勢已恢復正常。

伊朗海軍昨日扣押了一艘油輪，據稱海軍突擊隊「扣押了涉嫌破壞石油出口和損害伊朗國家利益的海洋科伊號油輪」。這艘油輪被引導至伊朗南部海岸，移交司法機關。阿聯酋國防部則稱，防空系統攔截了來自伊朗的2枚彈道導彈和3架無人機，3人受傷。

沙特阿拉伯阿拉比亞電視台援引外交人士消息報道，緩和局勢的努力仍在繼續，預計伊方於當地時間周五就美國提出的方案作出回應。美方日前通過巴基斯坦向伊朗遞交一頁紙的諒解備忘錄。如果達成一致，雙方將先宣布結束戰事，並啟動為期30天的細則談判。備忘錄有14個條款，包括伊朗承諾暫停鈾濃縮活動，美國同意解除制裁並解凍數十億美元伊朗資產、雙方解除對霍峽通航的限制等。備忘錄並為更詳細的核問題談判設定框架。