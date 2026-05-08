關稅戰 | 特朗普限歐盟7月4日前批准貿易協議 否則將提高關稅

美國總統特朗普周四（7日）向歐盟發通牒，指歐盟必須在7月4日美國獨立日前批准與美國的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。

特朗普表示，他已與歐盟委員會主席馮德萊恩談論此事，並「同意給她時間，直到我國250歲生日為止，否則，很不幸地，他們的關稅將立刻跳到高得多的水平」。

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馮德萊恩指美歐雙方仍完全致力於落實協議。法新社

特朗普上周矢言將歐盟汽車和卡車的關稅提高至25%。美聯社

限期歐盟美國獨立日前通過協議

美國將於7月4日慶祝建國250周年。馮德萊恩在社交平台X上稱，在7月初以前批准協議這方面，歐盟已取得「良好進展」。

她在X補充道：「我們雙方仍完全致力於落實協議。」

由27個成員國組成的歐盟去年7月與美國達成協議，將大多數歐盟商品輸美關稅定為15%。但特朗普對協議落實的速度並不滿意。

威脅提高歐洲汽車關稅至25%

在協議仍在等待歐盟成員國簽署之際，特朗普上周矢言將歐盟汽車和卡車的關稅提高至25%，指責歐盟未能履行其承諾。

特朗普在其社交平台Truth Social發文說：「我一直在耐心等待歐盟履行我們在蘇格蘭特恩伯里達成的歷史性貿易協議，這是有史以來最大的貿易協定！歐盟承諾將履行協議的承諾，並依協議將關稅降至零！」

3月底，歐洲議會議員批准與特朗普的關稅協議，但同時尋求額外保障措施。儘管歐洲議會有條件批准，該協議仍須與歐盟國家協商，才能由歐盟實施。

