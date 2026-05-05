習特會丨特朗普：期待本月與習近平會面　美財長促中方助重開海峽

備受矚目的「習特會」登場前夕，中美雙方已隔空交鋒。美國總統特朗普確認，期待於下周訪問中國並與國家主席習近平會面，更揚言要當面告知對方美國在人工智能（AI）領域上領先中國。然而，其內閣要員、財長貝森特則擺出更強硬姿態，炮轟中國持續採購伊朗能源，形同資助「全球最大的恐怖主義贊助國」，並敦促中方加入美國行列，推動重開霍爾木茲海峽。

將當面告知美AI領先中國

綜合霍士新聞（Fox News）等外媒報道，美國總統特朗普當地周一（4日）表示，十分期待在未來兩周內與中國國家主席習近平會晤，並形容此行「非常重要」。他高調表示，屆時會向習近平直言，美國在人工智能領域上正處於領先地位。

特朗普說：「我們在人工智能領先中國。我將於兩周後會晤習主席，我很期待，但要說『我正在領先』，彼此競爭非常友好。」

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貝森特：華府將施壓促華助開海峽

與總統的「友好競爭」論調不同，美國財長貝森特同日接受訪問時，則直接將矛頭指向中國與伊朗的關係。他宣稱，中國購買了伊朗九成的能源，此舉意味著中方正在資助伊朗這個「全球最大的恐怖主義贊助國」。

貝森特表示，在即將到來的「習特會」上，特朗普將會就此問題與習近平交換意見。他敦促中國應加入美國的行動，發揮其外交影響力，推動德黑蘭當局重開因戰事而關閉的霍爾木茲海峽。

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美媒：特朗普談判籌碼被削

值得注意的是，雖然美方官員言辭強硬，但有美國媒體分析指，特朗普的談判地位實質已被削弱。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士分析，特朗普原希望藉打擊伊朗來削弱中國在該區的影響力，但戰事進展「不似預期」，反而令美國陷入不受歡迎的局面，影響全球經濟。

分析認為，面對11月的中期選舉，急於展示政績的特朗普，或需推動中國大量採購美國農產品及波音飛機。北京或會藉此機會，以龐大市場及稀土供應作為籌碼，要求美方在放寬高科技產品出口，以至公開反對「台獨」等議題上作出讓步。