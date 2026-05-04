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特朗普訪華︱美軍運輸機抵京 意外同伊朗客機同框

即時中國
更新時間：16:20 2026-05-04 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-04 HKT

從5月1日至今，已有至少4架美軍C-17運輸機飛抵北京，疑似為美國總統特朗普訪華提前運送物資。它們都停泊在北京首都國際機場。

相關新聞：特朗普訪華｜再有美軍機抵京疑運送先遣物資 至今共四架

有趣的是，有網友貼出罕見相片，顯示編號55140的美軍C-17運輸機停泊在北京首都機場停機坪時，旁邊剛好停泊著伊朗馬漢航空（Mahan Air）的一架白色客機。

網民發布在北京上空拍到的C-17美軍運輸機。 Ｘ平台
網民發布在北京上空拍到的C-17美軍運輸機。 Ｘ平台
美軍運輸機抵京，意外同伊朗客機同框。微博@空警世界
美軍運輸機抵京，意外同伊朗客機同框。微博@空警世界

航班資料顯示，編號IRM79的伊朗馬漢航空，5月2日抵達北京。受美伊戰事影響，馬漢航空4月26日起才逐步恢復了每周三班德黑蘭往返北京的航班。

馬漢航空是伊朗私營航空公司，但被指支持伊朗伊斯蘭革命衛隊，長期受到美國政府制裁，只能從第三方購買波音公司或空中巴士的客機。

這次美伊飛機在北京意外「同框」，引起不少議論。有網民說：「神奇了，美軍C-17和伊朗馬漢航空停在一起。咱北京的安排有深意。」

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