特朗普：歐盟汽車關稅提高至25%

美國總統特朗普表示，他將於本星期起對來自歐盟的汽車和卡車提高關稅至25%，稱原因是歐盟未遵守先前達成的貿易協議。

根據雙方去年夏季達成的貿易協議，美國對歐盟汽車及零部件的關稅上限設定為15%，低於特朗普對許多其他貿易夥伴所課徵的25%關稅。然而，特朗普周五稱，「基於歐盟未遵守我們完全同意的貿易協議這事實」，美國本周將提高從歐盟進口至美國的汽車與卡車關稅。他在網上發文表示：「關稅將提高至25%。」

稱未遵守先前貿易協議

就在特朗普作出這項宣布前一天，他在另一則帖文中炮轟德國總理默茨。特朗普周四發文稱，默茨應專注於結束烏克蘭戰爭，而非在伊朗問題上「干涉」。

德國在歐盟汽車出口中佔有相當大的比例，若美國關稅大幅提高，德國恐會遭受嚴重影響。德國基爾世界經濟研究所一項分析顯示，美國這項關稅措施將衝擊德國經濟，德國汽車行業的產出損失短期內將達150億歐羅（1377億港元），長期損失則可能高達300億歐羅。

美國是德國汽車重要出口市場。德國汽車工業協會數據顯示，德國2025年出口汽車約317萬輛，其中近41萬輛銷往美國。

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批評美國違背承諾

歐洲議會貿易委員會主席朗吉則指美國此舉令人無法接受，批評美國違背承諾。朗吉周五晚在社交平台X發文強調，歐洲議會目前仍恪守「蘇格蘭協議」，並正致力於完成相關立法工作。然而在歐盟履行承諾的同時，美方卻不斷違背承諾。朗吉提到的「蘇格蘭協議」即為去年歐盟與美國在蘇格蘭登拜里達成的貿易協議。

朗吉進一步說，美方針對合作夥伴的任意舉動並非首見，從對400多項鋼鐵與鋁製品徵收關稅，到如今針對汽車產業，這充分顯現出美國並不可靠。