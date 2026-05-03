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伊朗局勢｜特朗普審視伊朗最新停戰方案　警告或恢復空襲

即時國際
更新時間：07:50 2026-05-03 HKT
發佈時間：07:50 2026-05-03 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）周六表示，他正審視伊朗提出的一項最新停戰方案。

特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）登上空軍一號前向記者表示：「之後我會再告訴你們。」又稱「他們現在會把確切措辭交給我」。當被問到會否重新對伊朗發動空襲時，特朗普說：「我不想這樣說，我不能向記者透露這些。如果他們行為不當、做了壞事，我們到時再看。但這確實是有可能發生的事。」

據伊朗塔斯尼姆通訊社及法爾斯通訊社（Fars）報道，伊朗已透過巴基斯坦提交一份包含14項內容的方案，以回應美方早前提出的九點方案。特朗普本周曾拒絕伊朗上一份提案，但雙方對話仍持續進行，而已維持三周的停火目前看來仍然有效。

當被問到會否重新對伊朗發動空襲時，特朗普說：「這確實是有可能發生的事。」路透社
當被問到會否重新對伊朗發動空襲時，特朗普說：「這確實是有可能發生的事。」路透社

特朗普周六亦表示，他已獲告知有關與伊朗達成協議的「概念內容」，但仍等待收到具體條文，同時警告若德黑蘭「行為不當」，美方仍有可能恢復對伊朗的軍事打擊。

他其後在社交平台發文表示，自己難以想像這些提議可以被接受，又認為伊朗「為其所作所為付出的代價仍然不夠大」。

一名伊朗高級官員同日表示，伊朗提出、但至今遭特朗普拒絕的方案，包括重開霍爾木茲海峽航運，以及結束美國對伊朗的封鎖，而伊朗核計劃問題則留待日後再談。

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