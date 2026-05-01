伊朗局勢 | 美防長：對伊軍事行動60天期限因停火中止 無需尋求國會授權

美國與伊朗的戰爭原預期將在5月1日屆滿60天，除非國會宣戰或授權使用武力，否則總統特朗普依法須撤回美軍。不過，國防部長赫格塞思指出，當前美伊持續停火已令60天期限「停止倒數」，意味對伊朗軍事行動無需尋求國會授權。此說法引發民主黨強烈反彈，也遭共和黨質疑。

根據1973年制訂的《戰爭權力法》，總統必須在採取軍事行動後48小時內通知國會，並在60天內撤回美軍；若以書面向國會證明為安全撤軍仍需動用武力，期限可再延長30天。

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赫格塞思強調，4月8日起生效的美伊停火，已令60天期限倒數停止。美聯社

赫格塞思接受質詢時，作出反駁。美聯社

有反戰示威者高舉標語牌，被帶離國會。法新社

美國與伊朗的戰爭原預期將在5月1日屆滿60天。路透社

特朗普政府3月2日正式告知國會對伊朗發起軍事行動，由此推算的60天法律時限將於5月1日到期。

封鎖被視為戰爭行為

儘管特朗普已暫停對伊朗的空襲行動，美軍仍持續執行軍事封鎖，禁止船隻進出伊朗港口；而根據國際法，封鎖被視為戰爭行為。

但防長赫格塞思4月30日出席參議院軍事委員會聽證會時強調，4月8日起生效的美伊停火，已令60天期限倒數停止。

他表示：「我們現在處於停火狀態，我們的理解是，這意味著60天的時鐘在停火期間會暫停或停止。這就是我們的理解。」

民主黨強烈反彈 共和黨亦質疑

然而，民主黨參議員凱恩反駁說：「我不認為該法律支持這樣的解讀。」

凱恩詢問特朗普政府是否打算尋求國會批准戰爭，或依法向國會提出申請以爭取額外30天撤軍時間，赫格塞思則將問題轉交白宮回應。凱恩表示：「這將為政府帶來一個非常重要的法律問題」，並強調「我們有嚴重的憲法疑慮」。

部分共和黨籍參議員也表達懷疑。參議員托德·揚表示：「因為停火就停止？哪一個停火？如果還在開火，停火還算數嗎？我不知道。這有任何法律先例嗎？這些都是國會議員會提出的問題。」

眾議長：國會沒必要介入

共和黨柯蒂斯亦表示，若無國會批准，他「將不會支持在超過60天的時限後繼續軍事行動」。

但眾議院議長、共和黨人約翰遜稱，國會沒必要介入美國對伊朗軍事行動，因為美國目前「沒有處於戰爭狀態」，他不認為目前正在進行「實質性的軍事轟炸、交火或類似行動」。