伊朗局勢｜傳欲組國際聯盟通霍峽 特朗普：很少人知曉美伊談判實際進展

美國在巴斯斯坦與伊朗的談判無功而還，美國總統特朗普周四（30日）卻表示，除了他本人及極少數官員外，外界根本無人知曉美伊談判的真實進度，似在暗示談判仍在暗中進行中。與此同時，美媒報道，特朗普政府正積極籌組名為「海上自由架構」的新國際聯盟，旨在恢復霍爾木茲海峽的航運安全。

特朗普重申絕不容許伊朗擁有核武器

特朗普周四在白宮活動中回應媒體提問，針對談判是否停滯及他是否因不耐煩而欲打破停火一事作出回應。他強調，目前美伊談判的實際進展僅有少數人知情，並重申絕不容許伊朗擁有核武器。特朗普認為伊朗方面「其實很想達成協議」，並稱美方的海上封鎖已令伊朗經濟崩潰，石油收入幾近枯竭。他預期只要戰事結束，汽油及原油價格將迅速回落。

美媒報道，特朗普政府正積極籌組名為「海上自由架構」的新國際聯盟，旨在恢復霍爾木茲海峽的航運安全。路透社

美國在巴斯斯坦與伊朗的談判無功而還，美國總統特朗普周四（30日）卻表示，除了他本人及極少數官員外，外界根本無人知曉美伊談判的真實進度，似在暗示談判仍在暗中進行中。路透社

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）周四在國會作證時指出，由於美伊停火於4月8日生效，意味着特朗普對伊行動的60天法律期限已「暫停或中止」。路透社

擬組「海上自由架構」聯盟 強化通航能力

據《華爾街日報》報道，美國國務院已向駐外使館發送內部電報，提出組建「海上自由架構」（Maritime Freedom Architecture）倡議。該聯盟將由國務院與美軍中央司令部共同主導，國務院擔任外交行動的指揮樞紐，中央司令部提供實時海上態勢感知，協調各國軍隊共享情報及執行制裁。

雖然該倡議並非正式軍事聯盟，但美方已指示外交官詢問各國是否願意以「外交或軍事伙伴」身份加入。此舉旨在增強集體能力，並希望其他國家能參與霍爾木茲海峽的長期管理事務。

炮轟盟友「表現糟糕」 威脅削減駐歐美軍

特朗普在談話中再次對歐洲盟友表達強烈不滿。他批評在對伊軍事行動中，意大利、西班牙及德國的表現「糟糕透頂」或「沒幫上忙」。他直言極有可能削減駐意大利及西班牙的美軍部隊，並重申正研究削減駐德美軍的可能性。特朗普此前曾斥責北約離開美國後只是「紙老虎」，甚至威脅考慮退出北約。

國防部：停火令戰事期限暫停 豁免國會授權

在法律程序方面，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）周四在國會作證時指出，由於美伊停火於4月8日生效，意味着特朗普對伊行動的60天法律期限已「暫停或中止」。

根據《戰爭權力法》，總統動武後需在60天內決定停戰或尋求國會授權。原定於5月1日到期的期限，因停火而獲得緩衝，特朗普政府目前無需即時就對伊軍事行動尋求國會正式授權。