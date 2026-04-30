英王訪紐約911遺址悼念 市長盼還印度巨鑽「光之山」

正在美國進行國事訪問的英王查理斯三世，當地29日轉抵紐約，到訪「911恐襲事件紀念遺址」獻花致意。然而，在莊嚴的悼念活動中，卻出現一段插曲，紐約市長當面向英王提出，希望英國能歸還屬於印度的歷史巨鑽「光之山」。

強調與美「連結一心」

綜合外電報道，英王查理斯三世與王后卡米拉在紐約世貿中心遺址獻上鮮花，悼念911恐襲中的罹難者。查理斯在卡片上寫道，在美國人民面對失去親人的深沉哀傷時，英國始終與他們「連結一心」。

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市長盼歸還「光之山」

在悼念儀式上，查理斯與印度裔的紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）短暫交談。馬姆達尼早前已向傳媒表示，若有機會將會勸說英王歸還「光之山」鑽石。這顆重達105克拉的巨鑽原產於印度，在19世紀中葉被英國東印度公司取得，並獻給維多利亞女王，其後一直鑲嵌在英國王后的后冠上，印度政府過去曾多次要求英國歸還。

對於兩人交談的具體內容，白金漢宮拒絕評論，而市長辦公室亦未有回覆，是否已當面正式提出歸還鑽石的要求。