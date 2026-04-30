查理斯三世白宮國宴調侃特朗普：沒有英國，美國仍在講法語

正在美國進行歷史性國事訪問的英王查理斯三世，周二（28日）出席由美國總統特朗普主持的白宮國宴。面對特朗普一向強硬且帶挑釁性的外交言論，查理斯三世在祝酒時大展「英式幽默」，以歷史典故反過來調侃特朗普，稱若非英國在殖民時期擊敗法國，美國人今日可能仍在說法語，令全場賓客會心微笑。

「以其人之道還治其人之身」

在國宴演說中，查理斯三世主動提及特朗普早前在達沃斯論壇及對駐卡塔爾美軍發表的言論。當時特朗普宣稱美國在二戰中「獨力」取勝，更指若無美國援助，歐洲盟友「現在就要說德語，外加一點日語」。

查理斯三世打趣回應稱：「總統先生，您最近曾提到，若沒有美國，歐洲國家現在仍在說德語。我斗膽說一句，如果當年沒有我們（英國），你們現在恐怕得說法語了！」

此番話是指18世紀英法兩國在北美爭奪控制權的歷史。英國在「七年戰爭」（1756-1763年）中擊敗法國，確保了北美十三州繼續由英國統治，亦奠定了英語作為美國母語的地位。

台下的特朗普聞言後笑了一笑，還轉過頭來望一望其他賓客，表情有趣。

歷史性訪美 鞏固英美「特殊關係」

現年77歲的查理斯三世是繼亡母英女皇伊利沙伯二世後，史上第二位向美國國會發表正式演說的英國君主。國宴嘉賓雲集，除英王查理斯三世及特朗普夫婦外，亦包括多名美方高官及社交名流。