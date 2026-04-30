東京狂徒鎚仔襲兩高中生 噴液傷三警後竄逃

日本東京驚傳嚴重傷人案。一名男子昨日（29日）在福生市以鎚狀物襲擊兩名高中生，並在警方趕至時以噴霧器噴灑不明液體，合共造成5人受傷。該名44歲疑犯事後逃去無蹤，警方正以殺人未遂罪名對其展開全國通緝。

嫌高中生太吵

據日本放送協會（NHK）報道，案發於昨日上午約7時15分，疑犯高林輝行在福生市一間餐廳範圍內，手持類似鎚仔的鈍器，多次毆打兩名高中生的臉部，持續約十分鐘。當時現場共有七名青少年聚集，遇襲的為其中兩人。

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東京都警視廳已公布疑犯高林輝行的樣貌及特徵。日本警視廳

警方接報趕抵現場後，疑犯不僅持刀狀物威脅警員，更使用一支農業用噴霧器，向警員噴灑不明液體，導致3名警員同告受傷。

東京都警視廳已公布疑犯高林輝行的樣貌及特徵。日本警視廳

疑犯仍在逃

疑犯逞兇後返回附近住所，與警方對峙。惟事發約4個半小時後，警員攻堅進入其住宅，卻發現他早已從後門逃逸。

東京都警視廳已公布疑犯高林輝行的樣貌及特徵，指其身高約1.73米，平頭裝，案發時身穿灰色運動服，並攜有一個黑色手提包。警方正加緊追緝其歸案。