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倫敦男子持刀追斬猶太人 2人中刀重傷 警方認定恐怖襲擊

即時國際
更新時間：22:43 2026-04-29 HKT
發佈時間：19:33 2026-04-29 HKT

英國倫敦北部格德斯綠地（Golders Green）發生持刀傷人案，一名男子持刀在商業街上奔跑，試圖刺傷身邊的猶太人。英國廣播公司證實有 2名猶太男子被刺，傷重送醫。警方宣布此案為恐怖襲擊，並正調查是否與近期發生在倫敦的針對猶太教堂和其他猶太場所的縱火等攻擊有關。

猶太社區安全組織Shomrim表示，他們立即作出反應，並抓到一名疑犯。隨後警方趕到，用電擊槍制服該名男子並將其逮捕。兩名傷者分別34歲和76歲，送往Hatzola急救中心治療。

相關新聞：英國猶太社區4輛救護車遭縱火 施紀賢譴責反猶太攻擊

警方逮捕了一名45歲男子，指控他企圖謀殺。警方指他還試圖刺傷警員，但警員沒有受傷。警方正在調查疑犯的國籍和背景，偵查總警司威廉斯說：「調查人員正在考慮所有可能的作案動機。」

Hatzola當地非營利志願組織，受訓急救人員組成，該組織幾架救護車早前遭縱火焚燒，位置就在今天發生持刀傷人事件對面街。

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