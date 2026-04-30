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伊朗局勢｜美軍擬向伊用高超音速導彈 首次實戰部署

即時國際
更新時間：14:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-30 HKT

美國與伊朗的軍事緊張局勢或將升級。有外媒引述消息指，美國中央司令部已正式提出申請，計劃在中東地區部署「暗鷹」高超音速導彈，以應對伊朗的導彈威脅。若計劃獲批，將是美軍首次在實戰中部署此類尖端武器。

首次實戰部署

據美國《彭博社》當地29日引述知情人士報道，由於伊朗已將其彈道導彈發射裝置，轉移至美軍現有精確打擊武器的射程之外，促使美軍中央司令部尋求部署射程更遠、速度更快的「暗鷹」高超音速導彈，以便有能力打擊伊朗腹地的軍事目標。

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報道指出，該部署申請目前尚未獲得批准，而美國中央司令部則拒絕對此發表評論。

分析稱，儘管自4月9日起，美國與伊朗處於臨時停火狀態，但美方此舉顯示其仍在為未來可能發生的軍事衝突做準備。目前，美伊雙方均利用停火期重整軍備，外界憂慮未來的衝突或將更加激烈。據悉，美國在高超音速導彈的研發進度上相對滯後，至今尚未正式宣布全面投入實戰。

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