伊朗局勢｜傳美國擬長期海上封鎖伊朗 特朗普：正與伊透過電話談判

美、以、伊戰爭陷入膠着狀態並進入第三個月。美國總統特朗普周三（29日）表示，美國同伊朗正在通過電話進行談判，同時強調伊朗方面必須明確承諾徹底放棄核武器。而據美媒報道，特朗普近期對幕僚透露，已做好長期封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的準備。

據報特朗普視長期封鎖為「低風險」選項

特朗普周三在白宮橢圓形辦公室對記者說，美伊一直在進行對話，現在通過電話進行溝通，「不再像以前那樣，每次想看一份文件都要飛18個小時去開會」。他說，這種方式非常便捷，「我打個電話，或讓我的人去打，15分鐘內就能知道答案」。

據美媒報道，特朗普近期對幕僚透露，已做好長期封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的準備。

特朗普聲稱，目前雙方談判已經取得一些進展，但問題是伊朗方面所做讓步是否能滿足美方要求。他說：「目前而言，除非他們明確承諾徹底放棄核武器，否則雙方絕無可能達成任何協議。」

另外，據《華爾街日報》周二（28日）報道，特朗普決定採取更嚴厲的經濟施壓手段，全面切斷伊朗石油出口，並強硬拒絕了德黑蘭方面提出的臨時停火協議。

報道引述知情人士透露，特朗普在內部會議中決定，美軍將持續阻止任何船隻進出伊朗港口。特朗普認為，相較於發動新一輪大規模轟炸，或從衝突中全面撤軍這兩個極端選項，採取「長期海上封鎖」的風險相對較低，且能有效壓榨伊朗的經濟命脈，逼使其在核問題上徹底讓步。

此舉暗示美國可能準備與伊朗進行一場漫長的「消耗戰」。這意味著全球最重要的能源航道霍爾木茲海峽，在未來一段長時間內，船隻航行安全仍充滿極大變數。

拒絕伊朗「解除封鎖換暫停核談判」提議

特朗普周二稍早於社交平台聲稱，伊朗方面急於要求美國解除封鎖。據報，德黑蘭提出一項臨時協議：願意重新開放霍爾木茲海峽，以換取美方停止對伊朗港口的封鎖；至於核心的核計劃談判，伊朗則建議暫時擱置。然而特朗普對此提議不以為然。他向幕僚表示，伊朗此舉顯然缺乏談判誠意，只想藉此獲得喘息機會。他隨後接受媒體訪問時發出嚴厲警告：「如果伊朗不達成協議，我將摧毀其剩餘的所有導彈和防禦系統。」