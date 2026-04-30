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歐盟指Meta未能防止孩童用FB及IG 威脅巨額罰款

即時國際
更新時間：09:13 2026-04-30 HKT
發佈時間：09:11 2026-04-30 HKT

全球多國關切社交媒體對少年兒童的不良影響。歐盟昨日發布初步調查結果，指控美國科技巨擘Meta未能有效防止13歲之下孩童使用社交媒體Facebook和Instagram，恐導致他們接觸不當內容。

在歐盟委員會做出最終決定之前，Meta有機會對初步調查結果作出回應。如果歐盟認為Meta仍然做得不夠，可以處以巨額罰款，最高可達公司全球年收入的6%。

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2026年3月25日，美國加州洛杉磯，陪審團裁定Meta和Google旗下的YouTube透過令人上癮的社群媒體平台損害兒童的心理健康。負有責任。 路透社
2026年3月25日，美國加州洛杉磯，陪審團裁定Meta和Google旗下的YouTube透過令人上癮的社群媒體平台損害兒童的心理健康。負有責任。 路透社

 

歐盟近月來強化兒童網絡保護措施，數個成員國正考慮禁止16歲之下孩童使用社交媒體。澳洲率先禁止16歲之下孩童使用這類社交平台後，歐盟面臨採取廣泛行動的壓力，正研議是否在全歐盟推動社交媒體年齡限制。

歐盟委員會根據《數碼服務法》對Meta展開兩年調查之後，昨日發表初步調查結果(該法律要求大型科技公司採取更多措施，打擊其平台上的非法和有害內容)，指Meta違反數碼內容規範，要求Meta加強措施，預防、偵測及移除13歲之下用戶的Facebook和Instagram帳號。

根據Meta自身服務條款，使用這些社交平台的最低年齡為13歲。然而，歐盟初步調查指出，Meta執行自身年齡限制規定缺乏有效措施，難以查核孩童是否透過輸入虛假出生日期建立帳號。

2026年2月18日，在美國加州洛杉磯，Meta Platforms執行長馬克祖克柏在關鍵的審判中作證後離開法庭。 路透社
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10%至12%13歲之下孩童使用

歐盟還提到，來自各地的大量證據顯示，約有10%至12%的13歲之下孩童使用Meta這些平台。歐盟科技事務主管維克庫寧說：「服務條款不應只是紙上談兵，而是保護包括兒童在內用戶的具體行動基礎。」

Meta公司現有機會對初步調查結果做出回應，其後若委員會仍不滿意，可處於巨額罰款，最高可達公司全球年收入的6%。

Meta對歐盟的調查結果表達異議，其發言人強調，「我們明確規定Instagram與Facebook僅限13歲及以上人士使用，並已採取措施偵測及移除任何未達該年齡的帳號」，公司將持續與歐盟溝通。

歐盟指Meta未能防止孩童用FB及IG，威脅巨額罰款。 路透社
歐盟指Meta未能防止孩童用FB及IG，威脅巨額罰款。 路透社

澳洲去年12月率先全球祭出「16歲之下禁用社交媒體」禁令後，多個國家正研議限制少年兒童使用社交平台。印尼3月28日開始對未滿16歲的青少年實施社群媒體禁令，成為東南亞國家首例。

希臘也於4月初宣布，鑒於焦慮問題加劇、睡眠品質惡化以及線上平台具有成癮性設計，自2027年1月1日起，將禁止15歲之下孩童使用社交媒體，並希望推動歐盟採取一致行動。挪威政府本月24日稱，年底前將向國會提交法案，禁止16歲之下人士使用社交媒體，並規定科技公司須承擔年齡驗證的責任。

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