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美參院銀行委員會通過沃什聯儲局主席提名確認程序 將交全會表決

即時國際
更新時間：00:10 2026-04-30 HKT
發佈時間：00:10 2026-04-30 HKT

美國聯儲局主席換屆程序進入關鍵階段。獲總統特朗普提名的聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh），於周三（29日）順利獲參議院銀行委員會投票批准提名，標誌着其通往主席寶座的最後障礙已被清除。隨着共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）在司法部結束對現任主席鮑威爾（Jerome Powell）的調查後轉向支持，沃什有望於5月15日鮑威爾任期屆滿前，正式獲參議院全體會議確認任命。

黨派立場分明 共和黨全票支持

在今次委員會投票中，13名共和黨成員悉數投下贊成票，而11名民主黨成員則全數反對，反映出兩黨對未來貨幣政策走向的高度對立。

獲總統特朗普提名的聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh），於周三（29日）順利獲參議院銀行委員會投票批准提名，標誌着其通往主席寶座的最後障礙已被清除。美聯社
獲總統特朗普提名的聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh），於周三（29日）順利獲參議院銀行委員會投票批准提名，標誌着其通往主席寶座的最後障礙已被清除。美聯社

沃什的提名程序此前一度因蒂利斯的抵制而陷入僵局。蒂利斯早前強烈批評司法部針對聯儲局大樓翻修成本超支的刑事調查是「毫無根據」，並認為這損害了央行的政治獨立性。隨着司法部於上周五（24日）正式宣佈結束該項調查，蒂利斯隨即對提名放行，並表示相信聯儲局監察長能公正處理後續審查。

民主黨憂「政治傀儡」 特朗普公開施壓減息

然而，民主黨人對此結果深表憂慮。參議員沃倫（Elizabeth Warren）等民主黨成員質疑沃什未來將淪為特朗普的「政治傀儡」，並抨擊特朗普正試圖將聯儲局變成白宮的附屬機構。

現年56歲的沃什曾承諾對聯儲局進行「體制變革」，包括建立新的通脹管理框架及精簡資產負債表。儘管他在聽證會上堅稱會維持獨立性，且特朗普未曾要求他承諾減息，但特朗普本月受訪時已直言不諱地表示，若沃什上任後不盡快降息，他將感到「失望」。特朗普認為，人工智能（AI）帶來的生產力提升將證明低利率政策的合理性。

就在委員會通過提名的同一天，現任主席鮑威爾主持了任內最後一次利率政策會議，市場普遍預期維持利率不變。隨著沃什的提名將於5月11日當周交由參議院全體表決，外界正密切關注這名被視為「改革派」的準主席，將如何應對特朗普的強力施壓，並重新定義聯儲局與公眾及政界的溝通方式。
 

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