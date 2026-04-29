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新西蘭擬立慰安婦雕像 日本施壓下擱置計劃

即時國際
更新時間：20:04 2026-04-29 HKT
發佈時間：20:04 2026-04-29 HKT

新西蘭原本計劃放置一座慰安婦雕像，以紀念二戰時期被日軍強徵作慰安婦的女性，但該計劃近期已被否決。新西蘭政府早前證實，日本方面就此事「提出了正式交涉」。

奧克蘭市議會土地與房產咨詢部門負責人奧尼爾（Kim O'Neill）在回覆英國廣播公司（BBC）的一份聲明中表示，市議會工作人員建議否決該提案，理由是「基於公眾咨詢結果及收到的反饋」，這些結果表明放置雕像的提案「缺乏社區支持」。該計劃最終在奧克蘭市德文波特-塔卡普納地方委員會的投票中被否決。

擬設青銅雕像描繪一名女孩坐在一把空椅子旁的樣子，由「韓國正義與記憶理事會」（Korean Council for Justice and Remembrance）贈予新西蘭的，該理事會是一個致力於反對「軍事性奴隸制度」的非政府組織。

二戰期間，有超過20萬名婦女和女孩被強徵作「慰安婦」以解決日軍的性需要，受害人當中不乏韓國人，也有許多來自中國、菲律賓、印尼等亞洲國家的婦女。

日本駐新西蘭大使館曾「警告」，若該雕像安置在奧克蘭一處公共花園內，可能會對兩國外交關係「產生重大影響」。

新西蘭政府早前證實日本方面就此事「提出了正式交涉」，但認為關於公共空間內雕像和紀念碑的決策權，應屬於地方政府和社區。

世界各地有不少類似雕像，其中首座於2011年在韓國首爾落成；2018年，日本大阪因美國洛杉磯展示了一座類似的紀念碑，甚至斷絕了與洛杉磯的「姐妹城市」關係。

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