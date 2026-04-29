最新iPad Pro三七折出售？南韓酷澎標錯價賣200台買家順利收貨

南韓電商酷澎（Coupang）日前有賣家誤植價格，市價240萬韓圜（約1.27萬港元）的蘋果最新iPad，竟以三分之一的價格上架販售。消息在網絡論壇傳開後引發搶購潮，短短10分鐘內售出逾200台。



綜合《紐西斯通訊社》等韓媒報道，業界人士透露，標錯價事件在27日下午發生。酷澎平台上架的「2025 iPad Pro 13 M5 256GB Wi-Fi+Cellular」出現價格異常，售價一度顯示為約83萬韓圜（ 約4400港元）。但這款iPad去年10月才上市，官方售價介乎230萬至240萬韓圜（約1.22至1.27萬港元）之間。

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Coupang iPad Pro因「動態定價系統」標價變三七折，賣家還真的出貨。 X

報道指出，烏龍起因是酷澎採用的「動態定價系統」，即低價自動比對機制，一旦系統偵測到競爭平台出現更低售價，便會自動跟進調整。由於另一家電商業者上架同款產品時輸入錯誤價格，酷澎系統「跟着錯」。事後該商品狀態已改為「售罄」，價格也修正至約220萬韓圜。

南韓最大電商Coupang發生客戶個資外洩事件，涉及3370萬戶。路透社

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商品格價明顯出錯的情況下，賣家可能會取消交易了事，不過，多名消費者在網上回報酷澎顯示出貨完成通知，有人聲稱已實際收到商品。部分買家為穩妥起見，詢問酷澎客服得知平台不打算收回。二手交易平台即出現同款全新未拆封iPad，以170萬韓圜（約9000港元）販售。酷澎官方未就此事發表聲明。

網友對這起事件反應兩極，有人感嘆「這種好事都輪不到我」、「搶到的人真的太幸運了」；也有人表示不相信，質疑「這種訂單一定會被取消」、「酷澎不可能白白出貨吧」。