英王查理斯三世訪美獲特朗普接待 白宮發合照稱「兩位國王」惹議

英國國王查理斯三世（King Charles III）赴美進行國是訪問，白宮X帳號28日發布美國總統特朗普與查理斯三世的合照，配文稱「兩位國王」（TWO KINGS）引發討論。



路透社報導，特朗普28日在白宮舉行的歡迎儀式上表示，「若祖先能看到他們今日現況，想必會對英美『人類自由革命』延續至今感到『敬畏與自豪』」。特朗普離開講台後與查理斯握手，兩人相視而笑。白宮在X平台發布兩人合照，配文寫「兩位國王」。

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查理斯夫婦出席了白宮歡迎儀式。路透社

特朗普似乎有一個「國王夢」，2025年2月曾為終止紐約市「塞車費」的決定沾沾自喜，在個人社群平台上自稱「國王」高喊萬歲，又白宮官方帳號發布電腦合成的「特朗普國王」圖片，引發外界批評。

2025年10月，他又轉發一段AI生成影片，影片中他頭戴王冠，駕駛戰機在反對其政府的「不要國王」抗議者上空盤旋。飛行途中，特朗普扮演的角色還向人群傾倒糞便。同一天，他還分享了另一段人AI生成影片，片中他戴上王冠，披上皇家披風、佩寶劍，國會民主黨人則跪在他面前。

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查理斯三世（左）對美國進行為期4天的國事訪問。 路透社資料圖

13個英屬北美殖民地，因反對查理斯三世四代曾祖父喬治三世的統治發動戰爭，1776年宣布脫離英國獨立，理由是英國王室「屢次傷害和篡奪，其直接目的在於對這些州建立絕對的暴政」。

紐約州民主黨眾議員莫雷爾（Joe Morelle）告訴路透社：「美國和英國之間一個有趣的區別在於，人民是主權者。我們沒有一個絕對的君主。」「恕我直言，我認為總統（特朗普）並不理解這一點。」

特朗普在白宮為查理斯夫婦舉行歡迎儀式。美聯社