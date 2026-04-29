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坐飛機頭頂漏水全程浸濕 聯合航空僅供紙巾惹眾怒

即時國際
更新時間：17:46 2026-04-29 HKT
發佈時間：17:46 2026-04-29 HKT

美國聯合航空（United Airlines）再爆服務醜聞。一名男乘客投訴，搭機全程被液體滴濕，機組人員僅遞上紙巾了事。乘客拍片公開事件後引網民怒轟，批評其服務水平不可接受。

綜合外媒及社交平台帖文，該名男乘客在航班飛行期間，頭頂上方持續有液體滴落，導致其衣服、頭髮、座位全部濕透。他在帖文中形容情況「極其令人尷尬」，全程未能得到妥善處理。

事主指，機組人員僅給予數張紙巾，根本無法解決持續滴水的問題。其他乘客亦拍下片段，可見液體從頭頂行李架附近不斷滲出。事主質疑，航空公司為何未有即時協助調位，或提供更合適的應變安排。

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事件曝光後迅速引發熱議。大批網民狠批聯合航空的處理方式，認為基本的乘客服務完全不符標準。有人直言「不可接受」，亦有人質疑液體來源，要求航空公司交代清楚：究竟只是冷凝水，還是從行李架上洩漏的其他液體？也有網民分享類似經歷，表示曾在其他航班上同樣遇過「頭頂滴水」的尷尬情況。

聯合航空仍未就事件作出正式回應。業內人士指出，機艙內出現滴水可能源於空調系統冷凝、管道滲漏或行李液體傾倒，惟無論成因如何，航空公司均有責任及時為受影響乘客調位，或提供清潔替換安排。此事件再次打擊美聯航的服務形象，後續處理有待觀察。

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