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印度男領亡姊存款遭刁難須「本人」　崩潰挖墳扛屍3公里到銀行

即時國際
更新時間：14:51 2026-04-29 HKT
發佈時間：14:51 2026-04-29 HKT

印度奧里薩邦近日發生一宗震驚社會的離奇事件。一名貧困男子因長期無法從銀行領取已故姐姐的存款，竟在絕望之下挖出姐姐遺骸，直接帶往銀行「證明已死亡」。當地警方與政府已介入處理。

據了解，50歲事主蒙達（Jetu Munda）來自當地部落村落，其姊卡爾拉（Kalra）於今年1月26日病逝。卡爾拉生前販賣牛隻，存了約2萬盧比（約1650港元）積蓄在奧里薩鄉村銀行。

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印度男為領存款挖墳扛屍到銀震驚社會。 X@UvgtdERt4PWmcjF
印度男為領存款挖墳扛屍到銀震驚社會。 X@UvgtdERt4PWmcjF

卡爾拉的丈夫與兒子皆已過世，蒙達是唯一合法繼承人。然而，他多次前往銀行申請提領遺產，銀行卻要求必須由帳戶持有人本人到場，或提供正式死亡證明與法定繼承文件，否則無法辦理。蒙達表示，他不識字，也不理解相關法律與文件流程，儘管一再向銀行說明姐姐已經去世，仍被要求補齊證明文件，讓他感到極度挫折。

在長期申請無果後，蒙情緒崩潰，4月27日決定挖開姐姐墳墓，將已嚴重腐化、近乎骷髏狀態的遺骸包裹，徒步約3公里扛到銀行櫃檯，當場要求職員確認「她已經死亡」並立即發放存款。

印度男為領存款挖墳扛屍到銀震驚社會。 X@UvgtdERt4PWmcjF
印度男為領存款挖墳扛屍到銀震驚社會。 X@UvgtdERt4PWmcjF

蒙達受訪時表示：「我跑了銀行很多次，他們一直要我帶帳戶持有人來。我告訴他們她已經死了，但他們不相信。最後我才挖墳，把她帶來證明。」

銀行員工見狀受驚，立刻報警。警方隨即介入處理，並協調相關單位介入善後。當地政府也指示銀行依規定儘速協助蒙達完成取款手續。

在警方監督下，卡爾拉的遺骸已重新安葬。事件曝光後，引發外界對印度鄉村銀行作業流程僵化，以及弱勢民眾金融知識不足問題的關注與討論。

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