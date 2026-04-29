遊日注意｜日本麻疹疫情大爆發 感染人數逼近10年高峰 東京淪重災區

日本麻疹疫情自2026年初起急遽升溫，情況令人憂慮。根據國立健康危機管理研究機構最新統計，截至4月19日，全日本累計感染人數已達362人，不僅單周錄得57宗新增個案，更是去年同期的4.4倍。目前的感染增速已超越2020年後的所有紀錄，正逼近過去10年最嚴重的2019年水平。

東京神奈川靜岡等相繼失守

在地理分布上，東京都以153宗確診居首，其次為神奈川縣錄得36宗。靜岡縣中部及濱松市亦相繼失守，當地醫療機構已緊急張貼日、英、葡三種語言告示提醒民眾。雖然日本早已宣佈本土麻疹絕跡，但專家分析這波疫情源於海外移入病毒，且推測高達七成感染發生在境內的醫療機構或家庭內部。

日本麻疹疫情自2026年初起急遽升溫，東京神佘靜岡等縣市相繼失守。路透社

日本麻疹疫情大爆發 感染人數逼近10年高峰。路透社

麻疹病毒傳染力極強，主要經空氣傳播，潛伏期約10天。患者會出現高燒、咳嗽及皮疹，嚴重者可引發肺炎或併發症致死。專家警告，未接種疫苗的嬰幼兒極易轉為重症，孕婦感染則面臨早產或流產風險。

川崎市健康安全研究所高級顧問岡部信彥醫師強調，接種疫苗是預防麻疹最有效的手段。他呼籲家長確保孩童完成一歲及小學入學前的兩劑定期接種。成人亦應重新確認自身的接種史，以建立群體免疫，保護尚無法接種疫苗的嬰兒。

黃金週將至 厚生省高度戒備促避搭大眾運輸

隨著日本5月「黃金週」長假將至，人員大規模流動恐令疫情進一步擴散。厚生勞動省對此高度戒備，嚴正呼籲民眾若出現疑似發燒或發疹症狀，應立即避免外出及上班。就醫時亦應嚴禁搭乘巴士或火車等大眾運輸工具，以免病毒在公共空間蔓延。