印度一家四口疑誤食「加料」西瓜  12小時內相繼病發亡 專家推測禍因

印度孟買發生集體食物中毒慘劇。當地一個家庭四口於上周六（25日）晚膳後食用西瓜，未料在短短12小時內，父母及兩名年幼女兒相繼不治，疑因西瓜受毒素或細菌污染釀成全家喪命的悲劇。

凌晨發病急速惡化 12小時內相繼離世

據《新德里電視台》（NDTV）報道，事發於上周六晚上10時30分，40歲男死者阿布杜拉多卡迪亞與35歲妻子納斯琳，以及兩名分別16歲和13歲的女兒，與5名親戚共進晚膳。眾人飯後各自歸家，該家庭四口於凌晨1時再食用家中備好的西瓜。

翌日清晨5時30分起，一家四口陸續出現激烈嘔吐及腹瀉症狀。家庭醫生初步診治後發現情況急速惡化，隨即緊急轉送醫院，惟最終無法挽回。13歲幼女再娜布於上午10時15分率先宣告不治，父親阿布杜拉於當晚10時30分身亡，母親納斯琳與大女兒艾莎亦在救治過程中相繼離世。

警方在現場搜獲吃剩的一半西瓜，已送往實驗室化驗，並向法醫及食品監管部門求援調查。印度邦食品藥物管理局正調查西瓜是否受外來毒素或化學物質污染；醫院微生物科則針對沙門氏菌、李斯特菌或大腸桿菌等病原體進行檢測，最終死因仍待組織病理學報告出爐。

專家疑與注射糖水有關 提醒避免深夜食用水果

事件引發公眾對夏季水果安全的憂慮。營養師盧巴麗達塔指出，西瓜富含水分與天然糖分，一旦受到污染，細菌繁殖速度極快。坊間更有傳聞指部分不良商家會向西瓜注射葡萄糖水以提升甜度，專家警告此舉會進一步加速細菌滋生。

糖尿病教育專家阿查納巴特拉補充，若西瓜受致命細菌污染，可引發嚴重脫水、敗血症乃至多器官衰竭，對免疫力較弱的兒童尤為危險。專家亦提醒，深夜食用水果雖非中毒直接成因，但睡眠時消化功能趨緩，若食材本身已受污染，症狀將更趨劇烈，建議西瓜最適合在日間作為點心食用。