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孟加拉首座核電機組取得運轉許可 即將進入臨界階段

即時國際
更新時間：20:02 2026-04-28 HKT
發佈時間：20:02 2026-04-28 HKT

孟加拉首座核電廠「羅普爾」核電廠（Rooppur Nuclear Power Plant）。 路透社 1號機組已完成主要設備檢查，確認具備進入首次臨界（first criticality）的條件，並正式取得運轉許可。這座核電廠由俄羅斯負責興建，俄方將1號機組今年併網列為關鍵目標之一。

世界核能新聞網（WNN）28日報道，俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）旗下羅塞內爾戈原子能公司（Rosenergoatom）表示，此次檢查涵蓋多項關鍵測試。測試項目包括：反應爐以標稱參數運行後驗證系統設計特性、卸除模擬燃料組件、完成燃料搬運與運輸設備的調試，以及在乾式與水下環境測試換料機，確認可安全處理核燃料。

孟加拉首座核電廠「羅普爾」核電廠（Rooppur Nuclear Power Plant）。 美聯社
孟加拉首座核電廠「羅普爾」核電廠（Rooppur Nuclear Power Plant）。 美聯社

孟加拉核能監管局已於4月16日核發運轉許可。孟加拉核電公司指出，1號機啟動將成為該國核能發電發展的重要里程碑。

俄羅斯原子能出口公司（Atomstroyexport）孟加拉專案副總裁德里伊（Alexey Deriy）表示，下一階段將進行首次臨界作業，屆時將裝載163組核燃料至反應爐核心。首次臨界是指反應爐在裝填燃料後，第一次達到持續性鏈式反應的狀態。這是核電廠啟動階段的一個重要里程碑。預計2026年內，機組將達到最低可控功率，隨後逐步升功率並併網發電。當地媒體報導，燃料裝載作業可能於數日內展開。

羅普爾核電站位於首都達卡以西約160公里，是孟加拉第一個核能計畫項目，俄羅斯與孟加拉於2011年簽署建廠協議，2015年正式簽訂總值126.5億美元的合約。1號機組於2017年11月開工，2號機組於2018年7月動工，設計壽命為60年，並可延長20年。

首批核燃料已於2023年10月運抵現場，使該設施正式具備核設施地位。渦輪機安裝與熱功能測試已於2025年3月完成。

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