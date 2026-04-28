Jimmy Kimmel｜ABC主持人指梅拉尼婭容光煥發像「準寡婦」 特朗普促解僱

美國總統特朗普周一（27日）要求美國ABC電視台解僱深夜脫口秀主持人占美金梅（Jimmy Kimmel），原因是他在上周播出的節目中，開玩笑稱第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）像「準寡婦」（expectant widow）般「容光煥發」。

這個段子播出後幾天，就發生了白宮記協晚宴槍擊事件。占美金梅強調，「這絕不是呼籲暗殺，他們也知道這一點。多年來，我一直公開反對槍支暴力。」他說最初的玩笑只是對總統夫婦之間23歲的年齡差「輕微調侃」。

特朗普在Truth Social發文表示，他感激許多人對金梅爾這種「卑劣的暴力號召」感到憤慨，並稱這種言論「遠遠超出了底線」，要求ABC的母公司迪士尼將其解僱。

梅拉尼婭也批評該段子「充滿仇恨和暴力」。她周一在X平台發文寫道：「像占美金梅這樣的人不應該有機會每天晚上進入我們的家中散播仇恨。」

占美金梅表示：「我同意我們應該拒絕仇恨和暴力言論，我認為要減少這種言論，一個很好的起點就是和你的丈夫談論這件事。」

占美金梅已非首次捲入維安相關爭議。去年秋天，他以保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺一事開玩笑，在特朗普政府官員的壓力下被短暫停職，隨後復職時表示道歉。

隨着白宮記協晚宴槍擊案後緊張氣氛升高，這場針對媒體言論界限的爭論再度引發華府關注。