Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jimmy Kimmel｜ABC主持人指梅拉尼婭容光煥發像「準寡婦」 特朗普促解僱

即時國際
更新時間：17:22 2026-04-28 HKT
發佈時間：17:22 2026-04-28 HKT

美國總統特朗普周一（27日）要求美國ABC電視台解僱深夜脫口秀主持人占美金梅（Jimmy Kimmel），原因是他在上周播出的節目中，開玩笑稱第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）像「準寡婦」（expectant widow）般「容光煥發」。

這個段子播出後幾天，就發生了白宮記協晚宴槍擊事件。占美金梅強調，「這絕不是呼籲暗殺，他們也知道這一點。多年來，我一直公開反對槍支暴力。」他說最初的玩笑只是對總統夫婦之間23歲的年齡差「輕微調侃」。

特朗普在Truth Social發文表示，他感激許多人對金梅爾這種「卑劣的暴力號召」感到憤慨，並稱這種言論「遠遠超出了底線」，要求ABC的母公司迪士尼將其解僱。

梅拉尼婭也批評該段子「充滿仇恨和暴力」。她周一在X平台發文寫道：「像占美金梅這樣的人不應該有機會每天晚上進入我們的家中散播仇恨。」

占美金梅表示：「我同意我們應該拒絕仇恨和暴力言論，我認為要減少這種言論，一個很好的起點就是和你的丈夫談論這件事。」

占美金梅已非首次捲入維安相關爭議。去年秋天，他以保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺一事開玩笑，在特朗普政府官員的壓力下被短暫停職，隨後復職時表示道歉。

隨着白宮記協晚宴槍擊案後緊張氣氛升高，這場針對媒體言論界限的爭論再度引發華府關注。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
影視圈
5小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
4小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
18小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
16:34
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
20小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
2026-04-27 15:41 HKT
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
影視圈
3小時前
「金牌司儀」何守信飯敍半個影視圈猛人撐場 曾齊創《歡樂今宵》經典 狀態大勇醞釀回歸？
「金牌司儀」何守信飯敍半個影視圈猛人撐場 曾齊創《歡樂今宵》經典 狀態大勇醞釀回歸？
影視圈
22分鐘前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
9小時前
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前