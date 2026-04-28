特朗普陰影籠罩 傳北約擬取消年會慣例

路透社引述多名消息人士指，北約內部正商討終止近年「每年一會」的慣例，考慮將高峰會改為每兩年舉行一次。此舉被外界解讀為除了緩解長期規劃壓力外，更具備政治考量，旨在避免與美國總統特朗普在任內最後一年產生更多緊張互動與「戲劇性場面」。

2028年大選年或停開峰會 呂特握最終決定權

據報，北約目前共有32個會員國，自2021年起維持每年夏季會晤。然而，一名歐洲資深官員及五名外交官透露，部分會員國正推動放慢節奏。據悉，2027年於阿爾巴尼亞舉行的峰會或延至秋季，而2028年——即美國大選年及特朗普任內最後一個完整年度，北約正考慮完全不召開峰會。

特朗普此前不僅公開質疑美國是否應遵守北約的共同防禦條款，甚至曾放言考慮退出北約。路透社

北約發言人回應指，盟國將持續舉行定期會議，而秘書長呂特（左）對此改革將擁有最終決定權。路透社

一名外交官直言：「與其舉行糟糕的峰會，不如減少次數。我們本來就工作繁重，清楚自己的任務。」北約發言人回應指，盟國將持續舉行定期會議，而秘書長呂特（Mark Rutte）對此改革將擁有最終決定權。

特朗普陰影籠罩 盟友關係現裂痕

報道指，雖然多名消息人士稱放寬會議頻率有助於專注長期規劃，而非盲目追求吸睛成果，但特朗普的因素顯然無法忽視。自特朗普政府上任以來，多次嚴厲批評盟國軍費開支不足，近期更因盟友拒絕協助美軍對伊朗的軍事行動而大發雷霆。

特朗普此前不僅公開質疑美國是否應遵守北約的共同防禦條款，甚至曾放言考慮退出北約。此外，他數月前表達有意接管丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）的言論，亦令盟友關係陷入尷尬。

回歸冷戰模式？專家：減少戲劇性互動

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員柏利（Phyllis Berry）指出，北約在冷戰長達數十年的歲月中僅舉行過8次峰會。她認為，減少高調峰會有助於北約回歸專業事務，避免近年跨大西洋互動中頻繁出現的火藥味與爭議。

今年的峰會預定於7月7日在土耳其安卡拉舉行，由於美軍對伊開戰前未徵詢盟友，加上特朗普近期的激進表態，外界預料是次會晤將充滿緊張氣氛。