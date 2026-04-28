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伊朗戰爭｜德總理默茨批美無退場良策 遭伊朗領導層「羞辱」

即時國際
更新時間：08:33 2026-04-28 HKT
發佈時間：08:33 2026-04-28 HKT

德國總理默茨（Friedrich Merz）周日（27日）就伊朗戰爭發表強烈言論，批評美國在戰事中缺乏「退場方案」（Exit Strategy），並在伊斯蘭堡無功而還，被伊朗領導層公然「羞辱」。路透社報道，默茨該番言論被視為歐洲盟友與華府之間就中東戰事出現根深蒂固的分歧。

不滿美以開戰前未徵詢 戰火重創德國經濟

路透社報道，默茨在北萊茵-威斯特法倫州與學生交流時，毫不留情地評價當前的外交困局。他說：「伊朗人顯然非常擅長談判，或者更確切地說，他們非常擅長『不談判』，讓美國人前往伊斯蘭堡，最後卻無功而返。」

路透社
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德國總理默茨（Friedrich Merz）周日（27日）就伊朗戰爭發表強烈言論，批評美國在戰事中缺乏「退場方案」（Exit Strategy）。路透社
德國總理默茨（Friedrich Merz）周日（27日）就伊朗戰爭發表強烈言論，批評美國在戰事中缺乏「退場方案」（Exit Strategy）。路透社
默茨幽默地說，伊朗非常擅長『不談判』，讓美國人前往伊斯蘭堡，最後卻無功而返。路透社
默茨幽默地說，伊朗非常擅長『不談判』，讓美國人前往伊斯蘭堡，最後卻無功而返。路透社

默茨進一步指出，美國正遭受伊朗領導層、尤其是革命衛隊（IRGC）的羞辱，他希望這場衝突能盡快結束。由於特朗普早前突然取消特使前往巴基斯坦的行程，令外界對和平進程的希望跌至冰點，而伊朗外長則轉往俄羅斯訪問。

對於美國總統特朗普多次炮轟北約（NATO）盟國未派海軍協助打通霍爾木茲海峽，默茨重申，在美國與以色列於2月28日發動攻擊前，德國及歐洲各國完全未被徵詢意見。他坦言曾向特朗普表達質疑：「如果早知道情況會持續五至六周並愈演愈烈，我會更強烈地表達反對。」

默茨將現況與昔日伊拉克及阿富汗戰爭作類比，批評美國缺乏清晰的收場計劃。他證實霍爾木茲海峽部分區域已被布雷，導致能源供應大亂及市場動盪。他透露歐洲已提出派遣德國掃雷艦清理航道，但強調這場衝突正令德國損失大量公帑及削弱經濟實力。

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