英情侣機上露骨激戰 遭廉航取消回程機票、終身禁飛

英國廉航Jet2一架前往大加那利島（Gran Canaria）的航班日前爆出公然猥褻醜聞。一對年約50歲的情侶在飛機尚未起飛時，竟無視滿機乘客與孩童，在座位上公然「激戰」。面對空姐制止時，兩人辯稱因首次搭機緊張而正在「祈禱」。航空公司事後採取零容忍態度，將二人列入終身禁飛黑名單，並即時踢出原定入住的酒店。

運動褲內「激烈起伏」 鄰座乘客直斥噁心

據英國《太陽報》報導，事件發生在東米德蘭機場飛往大加那利島的班機上。51歲目擊者戴倫（Darren Street）憶述，當時飛機仍在跑道滑行準備起飛，身後的男女卻表現得極度親暱，動作非常露骨，「男方的運動褲裡有非常激烈的起伏」，而且全程毫無掩藏。戴倫與妻子對此感到震驚且噁心，並意外捕捉到兩人的荒唐舉止，隨即向機組人員舉報。

英國廉航Jet2一架前往大加那利島（Gran Canaria）的航班日前爆出公然猥褻醜聞。Alamy 示意圖

一對年約50歲的情侶在飛機尚未起飛時，竟無視滿機乘客與孩童，在座位上公然「激戰」。Alamy示意圖

面對空姐制止時，兩人辯稱因首次搭機緊張而正在「祈禱」。Alamy示意圖

航空公司事後採取零容忍態度，將二人列入終身禁飛黑名單，並即時踢出原定入住的酒店。Alamy示意圖

乘客無懼舉報：有兒童在機上

當空服員上前關切時，這對情侶面不改色，辯稱是因為第一次搭飛機感到極度緊張，「所以我們正在祈禱」。戴倫事後嘲諷指，這對男女大概以為空姐是第一天來到地球，「大家都很清楚他們在幹嘛」。

該航程長達4小時，戴倫指該對男女在餘下航程中，全程以憤怒眼神死盯著他們，令機艙氣氛一度降至冰點。不過戴倫並無後悔舉報，因機上有不少未成年人，他認為必須制止情侶的猥褻行為。

Jet2航空未因這起插曲延誤航程，但甫抵達目的地後，即採取了一連串懲戒手段，包括將這對情侶踢出原本預訂的合作飯店，並取消其回程機票。

Jet2官方21日正式對外發表聲明，確認已將這對男女列入終身禁飛名單。作為一家主打家庭旅遊的友好型航空公司，對乘客的滋擾及不雅行為採取零容忍政策，以確保所有旅客的航程品質。

不少網民對航空公司的快刀斬亂麻處分表示贊同，直言「公共空間非私人睡房」。