西班牙飛天彈弓盪到最高點突斷纜 座艙撞柱4人傷｜有片

西班牙塞維亞（Seville）年度春季嘉年華驚傳意外，飛天彈弓遊樂設施「Steel Max」擺盪至最高點時，一邊纜繩竟突然斷裂，座艙失控猛撞支柱數次，恐怖畫面全被旁觀民眾拍下。



英國《太陽報》報道，這款極限遊樂設施設計類似彈弓，可將雙人座艙彈射至91米高空，最高速度時速160公里，讓乘客體驗強烈加速度、5G衝擊、瞬間失重感與反覆的彈跳過程。

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涉事遊樂設施「Steel Max」 原本如常運作。 X@krassenstein

其中一邊突然斷纜。 X@krassenstein

座艙失控亂飛，撞柱數下。 X@krassenstein

座艙失控亂飛，撞柱數下。 X@krassenstein

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事發於當地24日晚上8時20分。現場民眾拍攝影片顯示，「Steel Max」座艙往高處擺盪時，其中一條金屬纜繩突然斷裂，座艙劇烈甩動後，失控撞上支柱結構。現場民眾目睹，紛紛發出驚叫。除了搭乘設施的2個孩子受傷外，地面也有2人被高空墜落的碎片打傷。

目前國家警察與當地警方已第一時間展開調查，尚未公布事故肇因。西班牙緊急應變發言人表示，民防單位已封鎖管制該設施，「4名輕傷者已在現場接受即時救治，艙內2名兒童隨後送往醫療中心接受進一步檢查。」