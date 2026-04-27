惡搞鮮搾橙汁機｜獅城法國少年舔完飲筒放回去 面臨2年以上監禁

一名法國少年在新加坡惡搞鮮搾橙汁自動販賣機，舔舐販賣機提供的飲筒後又放回去，還拍惡作劇過程拍下來，引發網民熱議。他在新加坡被控擾亂公共秩序和妨害公共安全罪，一旦罪成可被判最高2年以上的監禁和數千美元的罰款。



事發於3月12日，18歲被告馬克西米利安（Didier Gaspard Owen Maximilien）在新加坡一間購物中心作出惡搞行為，還拍下影片上傳至Instagram，配文稱「這座城市不安全」。

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iJooz公司的鮮榨橙汁機。（示意圖） iJooz

受害自動販賣機所屬公司iJooz表示，因此事更換了機器內全部500支飲筒，全機消毒並檢查。

這段影片在網上惹許多人反感，吸引新聞媒體報道。馬克西米利安是法國ESSEC商學院新加坡分校的學生，該校表示已知悉此事，並進行內部調查。代表律師早前表示，其父母已飛抵新加坡，學校也將派出一名代表擔任其保釋人。

此案將於5月22日再次開庭審理。