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南韓蛇蠍女｜疑似出現模仿犯 約會4男落藥偷近26萬港元

即時國際
更新時間：17:45 2026-04-27 HKT
發佈時間：17:45 2026-04-27 HKT

南韓去年發生20歲蛇蠍女金素英（김소영，音譯）向男性約會對象落藥致2人死亡的案件，近日疑似出現模仿犯。一名27歲高姓女子分別對4名男性約會對象下藥並洗劫財物，總計得手金額為4890萬韓圜（約26萬港元）。

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突然渴睡 醒來被轉帳10萬港元

《東亞日報》報道，京畿道議政府警察署今27日表示，23日清晨，高女在一處民宅偷偷餵30餘歲男子服用安眠藥，企圖竊走財物，男子醒來發現女方形跡可疑，隨即報警，警方在受害者尿液驗出苯二氮平類藥物，即金素英所用的安眠鎮靜劑。

警方經調查後，發現19日有另一名男子透過熟人介紹認識高女，於首爾龍山區住處和她共進晚餐後突然睡意來襲，醒來發現2000萬韓圜（約10萬港元）被轉帳到高女帳戶。

另外，首爾陽川區也有2名男子，分別透過婚姻介紹所和熟人認識高女，被她以同樣方式竊取財物。上述4名受害者總計損失了4890萬韓圜（約26萬多港元），警方認為高女得手後已將贓款花掉。

高女25日被捕後否認犯案，她說藥物是首爾江西區某醫院開給她治療恐慌症狀的，但4名受害人是自行服用安眠藥。對此，警方正在追查藥品確切來源，並正調查是否有共犯或其他受害人。

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